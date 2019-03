Investimentos: Saúde tem cinco obras em andamento em Toledo

Para melhor atender a população, a Prefeitura de Toledo tem investido nas estruturas de saúde. De acordo com o calendário de obras, cinco estão em andamento e mais três reformas já estão garantidas no orçamento. Os investimentos fazem parte do Plano de Governo que entre os objetivos está melhorar o sistema público de saúde.

“Oferecer uma boa estrutura nas unidades de saúde é de extrema importância. A atenção básica é a porta de entrada preferencial do SUS, possibilitando o primeiro acesso das pessoas ao sistema de saúde. Nesse sentido estamos avançando”, comenta a secretária de saúde Denise Liell.

O prefeito Lucio de Marchi salienta que a Prefeitura tem feito um investimento recorde na saúde nos últimos dois anos. Em 2018, foi 28,24% do orçamento municipal destinado a saúde. “Estamos trabalhando para fortalecer o atendimento.

Uma das ações importantes realizadas foi à reabertura do Mini-hospital que ampliou a rede e a abertura da Central de Especialidades que antes não tinha um local adequado para receber os pacientes”.

Obras em andamento

Em breve os moradores de Vila Nova poderão contar com uma Unidade de Saúde da Família (ESF). São mais de R$ 750 mil de investimentos para a instalação. O repasse do governo do Estado é de R$ 600 mil e o município ficou responsável pela contrapartida do restante. Essa obra tem 311m² de construção. A ESF possui como objetivo central o atendimento de qualidade e mais humanizado.

Além dela, estão em andamento a reforma das UBSs de Jardim Porto Alegre, Coopagro e Novo Sarandi. Outra obra nova em construção é Central de Fisioterapia, Reabilitação e Terapias Complementares. Os investimentos para a obra somam mais de R$ 907 mil, recursos este empregado pela Associação dos Portadores de Lesão Por Esforços Repetitivos (APLER).

SAÚDE

Outros investimentos na saúde já foram concluídos nos últimos dois anos. Além do Pronto atendimento Dr. Jorge Milton Nunes (Mini-hospital), localizado na Vila Pioneiro, que funciona 24 horas, a região conta já com a Farmácia Comunitária e Central de Especialidades Oswaldo Luiz Ricci. Outras ações concretizadas foram a reforma da UBS da Vila Industrial e Cerro da Lola.

Vem Aí!

Reforma da UBS Panorama: R$ 134.236,80 + contrapartida municipal

Reforma da UBS Centro de Saúde: R$ 126.332,51 + contrapartida municipal

Reforma da UBS de Bom Princípio R$ 55 mil