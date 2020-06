Inverno deve mostrar a cara a partir desta quinta-feira no Paraná

Que o tempo muda a partir de amanhã, quinta-feira (25), não há dúvidas. Há unanimidade nas previsões pra essa mudança radical. O solzão desta quarta dará lugar à chuva. E as temperaturas amenas serão trocadas pelo frio.

O problema é que tanto nas mínimas quanto na continuidade da chuva, pelos dias seguintes, não há concordância das previsões. Temos que ir pela maioria.

Antes, vejamos:

Simepar

Segundo este serviço de meteorologia do Paraná, saímos da máxima de 28 graus nesta quarta, 24, para 28 ana quinta. E a mínima cai de 16 para 23 graus.

Chove também na sexta e no sábado, pra totalizar o máximo de 20 milímetros, nos três dias. Chuva boa, mas nada excepcional.

O frio chega forte na sexta, com mínima de 9 graus; sábado, mínima de 6 graus; e domingo, geada e mínima de 4 graus.

CPTEC/Inpe

A previsão do CPTEC/Inpe é de chuva na quinta e sexta-feira. Em relação à temperatura, mínima fica em 19 graus na quinta (sem queda, portanto), mas esfria bastante na sexta (mínima de 11 graus). E mais ainda no sábado e domingo, com 8 e 5 graus, respectivamente.

Climatempo

Um serviço que costuma acertar bastante nas previsões, o Climatempo também prevê, como o CPTEC/Inpe, chuva na quinta (25 mm, mais que o previsto pelo Simepar) e na sexta. Na quinta, mínima de 16 graus. Coincide com o CPTEC na previsão de mínima para a sexta (11 graus), prevê 6 graus no sábado (como o Simepar) e 5 graus no domingo (como o CPETC/Inpe).

AccuWeather

Este serviço, que pode ser acessado também nos smartphones da Apple, já prevê queda de temperatura nesta quinta, com mínima de 9 graus. Chuva e temporais.

Na sexta, continua a chover e a mínima cai para 7 graus. Sábado e domingo de sol, com mínimas de 8 e 14 graus, respectivamente.

Inmet

Meio que “do contra”, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê apenas “chuviscos” para esta quinta.

Mas está plenamente de acordo com o frio mais intenso nos últimos dias da semana, mas sem queda tão acentuada: 9 graus na sexta e 11 graus no sábado e no domingo.

Pra concluir

A conclusão é óbvia: chove nesta quinta-feira, 25. Pode levar o guarda-chuva, se precisar sair de casa.

E deixe à mãos os agasalhos e os cobertores mais quentes para o final de semana. Você pode enfrentar desde um friozinho de 11 graus até uma gelada de 4 graus. Na dúvida, previna-se.

Reportagem: Portal H2FOZ – Cláudio Dalla Benetta