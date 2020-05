Inusitado: Bebê nasce com aproximadamente 5,2 quilos no Huop

Arthur França Marcante chamou a atenção das equipes do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), de Cascavel, após o nascimento nesse dia 24 de maio. Ele nasceu com 54 centímetros e aproximadamente 5,2 quilos, peso considerado atípico pela idade gestacional.

A mãe, Kauana Vaccari França, conta que não esperava que ele passasse de 5 quilos. “Liguei para minha mãe primeiro logo após o parto. Ela não acreditou. Contou para todos da família e ninguém acreditou também”, conta.

A ideia inicial era de que o parto fosse normal, porém, após as dificuldades e conhecimento do peso, foi optado pela cesárea. “Minha mãe me disse que nasceu criado já, bem grandinho”, brinca.

Casos como esse são atípicos, e o sobrepeso dos bebês também é sinal de alerta. Arthur deve ficar em monitoramento na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) do HU, devido à dificuldade de respiração. Situação que é considerada comum, de acordo com a médica residente da Pediatria Estela Cristina. “Os bebês ficam hipoglicêmicos, há uma diminuição de açúcar no sangue. Por conta disso, eles evoluem para uma insuficiência respiratória, e ficam em monitoramento até que consigam estabilizar essa hipoglicemia”, explica.

Arthur ainda não tem data para ir para casa, e, por conta do grupo de risco, os familiares estão sendo comunicados do quadro de saúde através do telefone. “Não vejo a hora de ir para casa com ele, mas ainda não sei. Espero que fique tudo bem logo”, ressalta a mãe.

Texto editado às 18h22 para corrigir o termo hiperglicêmico para hipoglicêmico