Internacional vence Chapecoense e entra no G-4 do Brasileirão

O Internacional entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro. O Colorado recebeu a Chapecoense na manhã deste domingo (22), no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 20ª rodada. Com gol único de Rodrigo Lindoso, o time gaúcho venceu o catarinense e subiu na tabela de classificação.

Com a vitória, o Inter pulou para a quarta posição, agora com 36 pontos conquistados. A Chapecoense, por sua vez, se manteve com 14 pontos e amarga a vice-lanterna do Brasileirão.

O jogo

Tentando se recuperar da perda da Copa do Brasil, o Internacional foi com tudo para cima da Chapecoense. A primeira chance de gol aconteceu logo aos três minutos, quando Nico López cobrou escanteio na cabeça de Rodrigo Lindoso. O volante subiu mais do que todo mundo, mas mandou a bola por cima do gol.

Aos 31, o Colorado chegou a balançar as redes da Chape. Nico López descolou bom passe, Guerrero dá um leve desvio, e a bola sobra para Wellington Silva, que estuda as redes do goleiro Tiepo. O atacante, no entanto, estava em posição irregular, e a arbitragem marcou impedimento com auxílio do VAR.

Na volta dos vestiários, o Inter continuou tentando pressionar. O Colorado voltou a estufar as redes aos 34, quando Nico López puxou ótimo contra-ataque e serviu Paredes. O paraguaio ajeitou para Neilton só escorar para o fundo do gol. No entanto, Edenílson cometeu falta na jogada e o lance foi invalidado, mantendo o empate no placar.

Aos 39, finalmente a equipe gaúcha conseguiu mexer no marcador. Após cobrança de escanteio, Guerrero e Moledo desviaram antes da bola sobrar para Rodrigo Lindoso. O volante empurrou a bola e garantiu a vitória do Internacional.