Inter e Corinthians duelam por vaga na final da Copa SP

São Paulo – A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje a definir as equipes que no sábado (25) disputarão o título da competição no Pacaembu, durante a programação de aniversário de 466 anos da maior cidade do País. Nesta terça-feira (21), dois dos maiores vencedores da Copinha duelam por uma vaga na final. Internacional e Corinthians se enfrentam às 19h15, na Arena Barueri.

O título de 2020, aliás, ficará com um representante de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, pois na outra semifinal, Oeste e Grêmio medirão forças amanhã, às 17h30, também em Barueri.

Nesta noite, o Internacional tenta dar sequência na busca pelo quinto título, o que o tornaria o segundo maior vencedor da Copa São Paulo, empatado com o Fluminense, já eliminado desta edição. Já o Corinthians, com dez títulos, tenta seguir rumo à busca da 11ª taça da Copinha.

O último confronto as equipes ocorreu em 11 de setembro de 2019, com vitória corintiana por 1 a 0 em Alvorada (RS), pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Na ocasião, o gol da partida foi marcado por Nathan, que estourou a idade limite para a Copinha. Na 51ª Copa SP, o atacante paraguaio Hugo Sandoval é o artilheiro do Corinthians com dois gols em cinco jogos. Pelo Inter, o camisa 10 Cesinha é o maior goleador, com três gols em seis jogos.