Inscrições para processo seletivo do Consamu seguem até dia 9 de outubro

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado do CONSAMU (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) iniciam nesta terça-feira (24) e seguem até o dia 9 de outubro. O processo destina-se à contratação temporária para o preenchimento de vagas em emprego público, além da formação de cadastro reserva. O critério utilizado para a escolha dos contratados é a análise de currículo.

As inscrições deverão ser realizadas na sede do CONSAMU/Setor de Recursos Humanos, localizada na Rua Uruguai 283 – Bairro Alto Alegre, em Cascavel – PR, no período de 24/09/2019 a 09/10/2019, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h horário de Brasília, de segunda a sexta-feira (exceto feriados) ou via Sedex, no mesmo endereço.

Há vagas para Técnico em Enfermagem e Motorista Socorrista nos municípios de: Cafelândia, Jesuítas, Palotina, São José das Palmeiras, Três Barras do Paraná, Vera Cruz do Oeste, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Santa Tereza do Oeste, Quedas do Iguaçu e Terra Roxa.

Confira a relação das vagas no site: www.consamu.com.br, ou clique aqui para ler o edital.