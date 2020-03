Inscrições para os Jogos da Terceira Idade se encerram nesta terça-feira (10)

Os candidatos aos Jogos da Terceira Idade (JOTIC’s) têm até esta terça-feira (10) para realizar as inscrições da segunda edição da competição. A expectativa é de que mais de 500 atletas participem das diversas modalidades.

Os idosos podem se inscrever em equipe ou individualmente. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, na sede do Programa Felicidade do Idoso, na Rua Pernambuco, nº 1900 (Antigo Lembrasul). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 99158-2343.

Os jogos são promovidos pelo Programa Felicidade do Idoso, em parceria com as secretarias de Assistência Social e de Esporte e Cultura. A abertura oficial do evento está marcada para o dia 16 de março, às 19h, no Ginásio de Esportes Sergio Mauro Festugatto. As competições serão realizadas de 17 a 30 de março em vários locais da cidade.

Os Jogos da Terceira Idade terão caráter de participação livre para homens e mulheres com idade igual ou superior a 60 anos, nascidos no ano de 1960, sendo que nas modalidades bocha, boliche e atletismo adaptado poderão participar pessoas acima de 55 anos completos.

Novas modalidades

O evento não é apenas para idosos que participam de grupos da terceira idade. Empresas, sindicatos e outras entidades poderão formar seus grupos de idosos para participarem do evento esportivo. Neste ano, foram incluídas algumas modalidades novas como arremesso de galinha, boliche, atletismo, bocha campeira e quebra-cabeças.