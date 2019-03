Inscrições para os Escolares estão perto do fim do prazo

A fase municipal da 66ª edição dos Jogos Escolares do Paraná será realizada no próximo mês e o período de inscrição está perto do fim. A entrega do formulário de Mapa Ofício (carimbado e assinado pela direção da escola) será até às 17h dia 9 de abril, na Secesp, no Complexo Esportivo Ciro Nardi.

A competição será desenvolvida de 26 de abril a 2 de maio e definirá os representantes de Cascavel na fase regional dos Jogos. A participação na fase municipal é por adesão, porém, as escolas contempladas com as AETE’S (Aulas Especializadas de Treinamento Esportivo) estão convocadas a participar – de acordo com a Instrução Normativa 05/2018.

O Regulamento Geral da competição, com todos os procedimentos, formulários, prazos e datas, bem como fichas de inscrição, estão disponíveis no site da Prefeitura de Cascavel. Em caso de dúvidas, o professor Derli Stein pode saná-las pelo telefone 3902-1351.