Inscrições para o Fermop em Marechal seguem até sexta-feira (19)

A prefeitura rondonense, por meio da Secretaria de Cultura, informou nesta quarta-feira (17), que as inscrições para a seletiva dos representantes do município no XV Fermop (Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná) estarão abertas até sexta-feira, dia 19. Interessados deverão se inscrever através do e-mail: concursoculturamcr@gmail.com. A inscrição é gratuita. A seletiva será no dia 23 de junho, de forma virtual, com a análise dos vídeos enviados pelos candidatos.

Poderá haver mais de uma inscrição para cada categoria interpretada, podendo as mesmas ser no formato solo, dueto, trio ou quarteto, sendo que os participantes deverão ter no mínimo 16 (dezesseis) anos, exceto na categoria Infanto-juvenil que poderão ser inscritos de 10 a 15 anos.

A seletiva ocorrerá nas categorias infanto-juvenil, gospel e livre.

“No ato da inscrição, o candidato deverá comprovar residência, através do título de eleitor. Na categoria infanto-juvenil, o comprovante deve ser dos pais ou responsáveis legais. O candidato deverá enviar no ato da inscrição para o e-mail concursoculturamcr@gmail.com, o vídeo com a música, convertido através do “WE TRANSFER” (https://wetransfer.com/), e cópias de: documento com foto (RG, CNH ou Comprovante de Alistamento Militar), Título de eleitor, CPF e comprovante de residência, além de informar na ficha de inscrição o seu nome artístico. Todos esses documentos deverão ser anexados e enviados por e-mail.”

Depois de efetuada a inscrição, não será permitido mudar de música. Não poderá haver a repetição da mesma música, prevalecendo quem se inscreveu primeiro.

Fica vetada a inscrição dos ganhadores nas quatro categorias do XIV Fermop 2019, para esta seletiva.

Dúvidas deverão ser esclarecidas pelo 3284-8760 ou através do e-mail concursoculturamcr@gmail.com.

Excepcionalmente no ano de 2020, considerando a pandemia do coronavírus, a presente edição será realizada de forma virtual, ou seja, não presencial em relação às seletivas e apresentações da etapa final.