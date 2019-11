Iniciada construção da ponte entre Bonfim e Dom Bosco em Umuarama 

Reportagem: Alex Miranda/ Tribuna Hoje News

Com recursos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal, a Prefeitura está realizando uma série de obras em Umuarama. Uma delas é a construção da ponte da Avenida Malta, sobre o córrego Figueira, que permitirá a ligação entre o Parque Dom Bosco e os jardins Firenze, Campo Belo e Bonfim.

A ponte será executada pela empresa WSL, com um investimento de R$ 1,710 mil. Com a abertura da Avenida Malta, moradores de vários bairros que hoje precisam utilizar rodovias para se deslocar ao centro da cidade poderão fazer o caminho por uma via urbana, mais rápida e segura. A construção já foi iniciada. A empresa está limpando o terreno e preparando o solo para as fundações.

Reforma nas escolas

Parte dos recursos do Finisa será utilizada na reforma de escolas e centros municipais de educação infantil (CMEIs), além da pavimentação e recapeamento asfáltico, aquisição de uma área para implantação do novo Parque Industrial, criação do espaço da juventude, revitalização do bosque e a implantação de 8 quilômetros de ciclovias, entre outras obras.