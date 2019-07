Ingressos para os shows da Expo Rondon poderão ser trocados por um quilo de alimento até segunda-feira (22)

Faltam apenas cinco dias para a Expo Rondon 2019. Mais uma vez, grandes shows abrilhantarão a festa, como PG e Luan Santana (dia 25), Matheus e Kauan (dia 26) e Zezé Di Camargo e Luciano/ Banda Storehouse (dia 27). Todos os shows serão realizados no Estádio Municipal Valdir Schneider. O ingresso para cada show poderá ser trocado por um quilo de alimento (menos sal e fubá) até segunda-feira (22). Para o show gospel do PG, a entrada é livre.

CONFIRA OS PONTOS DE TROCA:

– No escritório da Assemar, localizado junto ao paço municipal de segunda a sexta-feira, das 7h45 às 11h45 e das 13h15 às 17h15.

– Igreja Assembleia de Deus: 8h30 h às 12h /13h30 às 17h.

– Igreja Verdade que Liberta: 8h30 às 12h / 13h30 às 18h de segunda a sexta.

– Igreja Luterana Cristo: 08h às 11h30 / 13h30 às 17h30 (sábado só na parte da manhã e segunda só na parte da tarde).

– Igreja Martin Luther: 8h às 12h / 13h às 17h30 – sábado: 8h30 às 11h30.

– Igreja Congregacional: 8h às 11h30.

– Igreja Quadrangular II: 13h30 às 17h30.

– Igreja Luterana Alvorada: 7h30 às 11h de segunda a sábado.

– Paróquia Sagrado Coração de Jesus: 8h às 12h / 14h às 18h e nos sábados das 8h30 às 11h.

Após esta data, entre os dias 23 e 25 de julho, o valor unitário será de R$ 22,00 por show. Já o passaporte para os três shows, terá o custo de R$ 55,00.

PONTOS DE COMPRA DE INGRESSO:

Toledo: Contem Som

Cascavel: Posto Pra Frente Brasil – Ipiranga, EVENTOS365

Santa Helena: Rádio Costa Oeste

Itaipulândia: ICELL

Assis Chateaubriand: Rádio Massa FM

Matelândia: Loja LL

Medianeira: Chilli Beans

São Miguel do Iguaçu: Geração Modas

Missal: Posto Sony

Foz do Iguaçu: Estação 65

Santa Tereza do Oeste: Master Farma

Palotina: Palotina Esportes

Marechal Rondon: Posto Camilo, Posto Panorama, Rádio Difusora e Unixerox

ONLINE

Além dos pontos de venda de ingresso espalhados por diversas cidades da região, interessados poderão comprar o ingresso de forma online, no link disponível em www.exporondon.com.br.

PORTARIA

Durante os dias de festa, a compra de ingresso também poderá ser feita na portaria dos shows, ao preço de R$ 24.

CAMAROTES E ÁREAS VIP

Para os três dias de shows no estádio estão sendo comercializados camarotes (para até 10 pessoas) e áreas VIP (para até seis pessoas). Os valores variam conforme a localização escolhida. A aquisição deverá ser realizada presencialmente na sede da PROEM, no terceiro andar da prefeitura (ao lado do auditório). Mais informações podem ser obtidas no 3284-8866.