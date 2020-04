Infraero realiza ação de combate ao mosquito da dengue no Aeroporto de Foz

Nesta sexta-feira (30), o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas (PR) estará engajado no combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A ação foi realizada as 8h no sítio aeroportuário, e contará com o apoio de cerca de 40 pessoas, entre funcionários da Infraero, de empresas terceirizadas e a comunidade aeroportuária. Juntos, farão um pente fino em busca de possíveis focos de proliferação do mosquito e percorrerão áreas como Seção Contra Incêndio (CSI), depósitos, estacionamentos, canteiro de obras, dentre outros locais.

Diante do elevado número de notificações e confirmações de dengue em Foz do Iguaçu nos últimos meses, o pente fino faz parte de algumas medidas que a Infraero está tomando juntamente com os demais agentes públicos, para contribuir na mitigação dos riscos à saúde de todos da região.

Para o superintendente do Aeroporto de Foz do Iguaçu, Joacir Araújo, é fundamental que todos se envolvam nas ações para combate à proliferação do mosquito. “A Infraero está empenhada em trabalhar junto com o município no combate ao transmissor dessas doenças. Além disso, estamos ampliando o serviço contínuo de dedetização dentro da área do aeroporto”, afirma Joacir.