Informe da redação: orçamento de 2021, audiência virtual e covid-19 na Alep

Orçamento de 2021

Em tempos de isolamento social, a Prefeitura de Cascavel disponibilizou audiência pública on-line para que a população participe das decisões sobre os investimentos no Município em 2021. O site é www.participacascavel.com.br. A cidade é a primeira do Paraná a ter um canal aberto para a população contribuir com sugestões ao governo municipal e fazer parte efetivamente do orçamento participativo. “As pessoas poderão responder o questionário e pontuar o que querem para o bairro, para a região delas. As sugestões serão colhidas e repassadas para as secretarias responsáveis para que elas estudem a possibilidade da inclusão no orçamento para 2021”, explica a diretora do departamento de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos, Célia Almeida Freitas. Importante: é preciso se cadastrar para enviar as sugestões. O portal já está disponível e o prazo se encerra dia 18 de julho.

Audiência virtual

Em Foz do Iguaçu, as metas e as diretrizes para a construção do orçamento de 2021 começam a ser discutidas em audiência pública, que ocorrerá de maneira virtual. O evento será nesta sexta-feira (19), a partir das 9h. Haverá transmissão ao vivo pelo site e pelas redes sociais da Câmara. A população poderá participar por meio desses canais digitais.

Covid na Alep

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), confirmou nessa quarta (17) que há 14 casos confirmados de infecção por coronavírus entre funcionários da Casa e outras 11 pessoas aguardam o resultado do exame. Todos estão em quarentena, e outros funcionários foram afastados por cautela. Dentre os parlamentares, o deputado Hussein Bakri (PSD) confirmou, na última sexta (12), que está com covid-19.

Sessões virtuais

Desde o fim de março, a Alep só realiza sessões remotas, contudo, um grupo pequeno de parlamentares permanece na Casa para conduzir as sessões remotas, que são transmitidas ao público pela TV e pela internet, com ajuda de funcionários. A ideia agora é reduzir a quantidade de servidores em todos os setores da Casa. Poderá ficar apenas um funcionário em cada gabinete parlamentar.

Paranaense no MEC?

O secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim, está sendo cotado para substituir o ministro Abraham Weintraub na pasta da Educação. Seu nome está na mesa do presidente Jair Bolsonaro. A exemplo de Weintraub, Nadalim é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e defensor do homeschooling – a educação domiciliar, sem precisar necessariamente da escola regular. Nadalim é de Londrina, norte do Paraná.

Covardia

Durante sessão remota da Assembleia Legislativa nessa quarta (17), o deputado estadual Michele Caputo Neto afirmou que a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, vem sofrendo ameaças, desde sábado (13), quando anunciou a bandeira laranja para covid-19 em Curitiba. A medida determinou o fechamento de bares e academias e aumentou as restrições para outros tipos de comércio.

Eleições

Em reunião ontem, na Amop, os prefeitos do oeste parecem ter um entendimento diferente sobre a data das eleições deste ano. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito de Matelândia e presidente da Amop, Rineu Menoncin, o Texeirinha, disse: “gostaríamos que fizessem as eleições em 4 de outubro… a doença irá se propagar ainda mais e nós, prefeitos, mais uma vez teremos que estar à frente dos trabalhos, e vai onerar mais ainda o trabalho para os gestores que estão com dificuldades”. Nesta semana, líderes do Congresso Nacional e do TSE fecharam questão em adiar as eleições para 15 de novembro.