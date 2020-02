Informe da redação: Mea culpa, Regularização de obras e Sabóia na Agepar

Mea culpa

O ministro da Economia, Paulo Guedes, enviou por WhastApp a jornalistas, amigos e familiares mensagens nas quais se desculpa pela frase comparando servidores públicos a parasitas e diz que ela foi tirada de contexto. Nas mensagens, diz que não quis ofender ninguém. Segundo ele, referia-se a estados e municípios que gastam toda a receita com salários e não sobra para saúde e educação. “Se o Estado existe para si próprio então é como um parasita (o Estado perdulário) maior que o hospedeiro (a sociedade). Eu não falava de pessoas, falava dos casos extremos em que municípios e Estados gastam todas as receitas com salários elevados de modo que nada sobrava para educação, segurança, saúde e saneamento”, explicou. “Eu me expressei muito mal, e peço desculpas não só a meus queridos familiares e amigos, mas a todos os exemplares funcionários públicos a quem descuidadamente eu possa ter ofendido”.

Regularização de obras

O IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) realiza nesta quarta-feira (12), a partir das 19h, Audiência Pública da Proposta de Lei de Regularização de Obras, no auditório da Prefeitura de Cascavel. O evento visa à atualização e ao aperfeiçoamento da legislação urbanística municipal. A audiência é aberta a toda comunidade cascavelense.

Novo vereador

A Câmara de Vereadores de Iracema do Oeste empossou Luiz Carlos Panini (Solidariedade), na vaga de João de Oliveira da Silva (MDB), que teve o mandato cassado. João foi flagrado na campanha de 2016 com uma arma de fogo, fato repassado à Justiça Eleitoral pelo presidente da Câmara, Dorvair Pereira, que seguiu o entendimento do STF que, quando há condenação criminal em todas as instâncias, o eleito perde o mandato.

Sabóia na Agepar

O governo do Estado prepara uma remodelação da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná) para atender às PPPs (Parcerias Público-Privadas) que devem ocorrer neste ano. Tudo indica que o ponta-grossense Fernando Furiatti Sabóia, chefe estadual do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), assuma a Agência. O convite já foi feito. Na gestão passada, Sabóia era diretor-geral da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística.

Pauta quente I

O trabalho do Legislativo iguaçuense retorna com mais intensidade nesta terça (11) com início das sessões ordinárias. Na pauta constam 12 novos projetos a serem lidos para início de tramitação, 30 requerimentos, 120 indicações e três pareceres. Também será lido o parecer final da CPI que apurou supostas irregularidades em contrato do Município para serviços de instalação de luminárias de LED. A sessão começa às 9h.

Pauta quente II

Já em Brasília, o governador Ratinho Junior participa, às 9h, do Fórum Nacional dos Governadores, e um dos temas em pauta é a polêmica do preço dos combustíveis. Eles também tratarão da distribuição dos royalties de petróleo, da renovação do Fundeb e do FPE (Fundo de Participação dos Estados).

A China no centro do debate

A China, seu crescimento, sua ascensão e sua jornada para se tornar a maior potência econômica do planeta é o tema que a professora Laura Urrejola, PhD candidate em Relações Internacionais pela UNB (Universidade Nacional de Brasília), apresenta nesta quinta-feira (13) em Cascavel. Laura é convidada do Idesf (Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira) e vai ministrar a palestra A importância da hegemonia da China no cenário internacional. O evento é gratuito e começa às 19h, no auditório da Prefeitura de Cascavel.