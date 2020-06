Informe da redação: mais tempo de campanha na TV, salários congelados e taxas resistentes

Mais tempo de campanha na TV

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que é uma “boa ideia” ampliar o tempo de campanha eleitoral na televisão neste ano devido à pandemia. A votação para prefeitos e vereadores pode ser adiada para 15 de novembro, mas a mudança depende da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC). “Acho que é uma boa ideia [sobre aumentar tempo de TV na campanha]. Vamos ter mais dificuldade, mesmo em um momento de queda da curva [de contaminação da covid-19], de aglomeração, de proximidade… Talvez ampliar não o prazo da televisão, mas talvez o tempo de televisão durante o dia ou aumentar em cinco dias a [campanha na] televisão talvez seja um caminho que possa ajudar”, sugeriu.

Salários congelados

A Câmara de Curitiba congelou o salário dos próximos vereadores. Atualmente, o subsídio mensal dos vereadores é de R$ 15.594,73 e o do presidente da Câmara, de R$ 18.991.

Taxas resistentes

Projeto do senador Alvaro Dias (Pode) impede a cobrança de juros extorsivos pelos bancos. Alvaro destaca que diversos países já fixaram limites para a cobrança de juros: “Estamos falando dos cartões de créditos rotativos e também do crédito especial. No mundo, 76 países limitaram os juros e estabeleceram a lei da usura, mas, no Brasil, a discussão é se podemos aprovar ou não; esse mercado milionário resiste para não baixar a taxa”.

Última hora

O brasileiro adora deixar tudo para a última hora. Com mais dois meses de prazo para declarar Imposto de Renda, mais de 800 mil paranaenses ainda não prestaram contas com o Leão, o que representa 39,4%, do total de 2,07 milhões de declarações. O prazo termina no próximo dia 30.

Azul & Latam

As companhias aéreas Azul e Latam anunciaram acordos de compartilhamento de voos (codeshare) e de programas de fidelidade. A parceria é válida para a malha doméstica, com possibilidade de acumular pontos no programa de fidelidade da escolha do passageiro. O acordo de codeshare inicialmente perfaz 50 rotas domésticas para Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Campinas, Curitiba e São Paulo. Os bilhetes estarão à venda nos próximos meses.

Culpa tua

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem (16) que a atuação do líder do Governo na Câmara, major Vítor Hugo (PSL-GO), atrasou a aprovação da lei de socorro a estados e municípios: “Quando estava tudo fechado, foi lá o líder do Governo também e deu um tiro no acordo”.

LOD 2021

A Câmara de Toledo começou a discutir a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2021. O projeto deve ser votado até o fim de setembro, três meses antes do encerramento da sessão legislativa.

Sacoleiros on-line

O jornal ABC Color informa que a Câmara de Comércio e Serviços de Cidade do Leste está negociando com o governo paraguaio para que possa vender pela internet a clientes brasileiros, que iriam retirar os produtos nas aduanas, sem precisar entrar no país. É uma alternativa para quem anda sem previsão de reabertura da fronteira com o Brasil.

Sem aulas

Apesar da pressão para a volta às aulas, uma pesquisa do Sinepe-PR (Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná) revela que a maior parte dos pais não pretende mandar os filhos para as escolas tão cedo. Cerca de 8.500 pessoas responderam à pesquisa “Cenários da Educação do Paraná em Tempos de Pandemia”, todos que estudam ou têm filhos na rede particular de ensino do Paraná. Entre quatro opções, que iam de 22 de junho a 3 de agosto, 67,3% se mostrou mais confortável com o retorno das aulas presenciais no início de agosto, contra 18,1% na primeira data apresentada.