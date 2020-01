Informe da redação: Estrada do Colono, BRDE Paraná, Combate à Dengue

Viver Mais Paraná

Técnicos da Cohapar vistoriaram esta semana as obras de 46 moradias – sendo seis em São Miguel do Iguaçu, na comunidade Apepu, e 40 na área urbana de Foz do Iguaçu. Em São Miguel do Iguaçu, a entrega está prevista para o fim de fevereiro. São residências pelo PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) e que vão atender famílias com renda bruta anual de até R$ 17 mil (R$ 1.416,66/mês). O subsídio federal tem limite de R$ 34.200 para a construção das casas. Nesse caso, os moradores da comunidade Apepu irão pagar quatro parcelas anuais de R$ 342. O preço corresponde a 4% do valor do imóvel.

Mais ágil

A Fomento Paraná e o Serviço Social Autônomo Paranacidade reduziram o prazo de análise e aprovação de créditos concedidos pelo SFM (Sistema de Financiamento aos Municípios). Operações que levavam em torno de 30 dias para serem analisadas estão sendo aprovadas em quatro dias, na média. O SFM permitiu o aporte de mais de R$ 3 bilhões em recursos para obras de infraestrutura, compra de máquinas e equipamentos e implantação de outros bens públicos em cerca de 380 cidades paranaenses.

Utilidade pública

Boa notícia! Em Toledo, a Câmara aprovou projeto que torna a Agaat (Associação ao Grupo de Apoio à Adoção de Toledo) de utilidade pública.

Estrada do Colono I

Luta que já dura 35 anos, a reabertura da Estrada do Colono será o assunto principal da primeira reunião de 2020 da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). O encontro será segunda-feira (20), a partir das 10h, na sede da entidade, em Cascavel.

Estrada do Colono II

Centenária, a Estrada do Colono permanece fechada há 18 anos e a possibilidade de reabertura avança no Congresso Nacional, com a discussão de uma proposta integradora, sustentável e de forte potencial turístico. A ideia é transformá-la em uma estrada-parque. A intenção da Amop é ampliar essa força no Senado, onde a proposta tramita atualmente. A estrada liga os municípios de Serranópolis do Iguaçu, no oeste, a Capanema, no sudoeste.

BRDE Paraná

O Paraná cresceu 1% no terceiro trimestre de 2019, segundo o Ipardes, na comparação com o mesmo período de 2018. E o diretor de operações do BRDE, Wilson Bley Lipski, lembra que o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul colaborou, e bastante, com esse cenário: somente em 2019 o banco viabilizou a oferta de R$ 850 milhões em crédito a empresas paranaenses de vários segmentos econômicos.

Gabinete de crise

Foi definida mais uma ação do Comitê Intersetorial de Combate à Dengue: a realização de uma videoconferência da Defesa Civil sobre a formação de gabinetes de crise nos municípios. O evento será nos próximos dias, com apoio das Regionais de Saúde e a participação dos municípios. “A Defesa Civil tem protocolos já estabelecidos para gerenciamento de crise, como é o caso da dengue, e vamos capacitar e ajudar os municípios nesse sentido”, disse o capitão Romero Nunes da Silva Filho.

Juiz de garantias

Não tem polêmica que o STF (Supremo Tribunal Federal) não esfrie. Presidente do STF e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Dias Toffoli decidiu nessa quarta-feira (15) suspender por 180 dias a implantação do juiz de garantias, acatando parcialmente três ADIs (Ações Diretas de Inconstitucionalidade) que questionam a Lei 13.964/2019, que alterou o Código Penal, e criou o mecanismo que prevê que o juiz que conduz a investigação criminal (decreta liminar, mandados de prisão e busca, etc) não poder ser o mesmo que julgará o processo.