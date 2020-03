Informe da redação: em defesa da imprensa e isolamento vertical

Em defesa da imprensa

Em meio aos ataques do presidente Jair Bolsonaro e de alguns de seus ministros à imprensa, Dias Toffoli e Felipe Santa Cruz, presidentes do STF e da OAB, respectivamente, defenderam ontem o trabalho dos jornalistas durante a pandemia: “A imprensa livre traz luz e mostra os fatos. Não há como querer esconder um fato. Um Estado democrático de direito não permite isso. Não há como deturpar os fatos”, afirmou Toffoli. A defesa foi feita durante a conversa ao vivo que Santa Cruz e Toffoli tiveram na manhã de segunda-feira no Instagram da OAB. “A partir de dados verdadeiros é que vamos tomar as melhores decisões. Não dá para tomar decisões em cima do que eu acho, do que eu penso, do que eu queria que fosse. Senão a realidade se volta contra nós”, emendou Toffoli.

Perda bilionária I

O governo do Paraná está antevendo um grande baque na receita. O secretário estadual de Fazenda, Renê Garcia Junior, projeta que a queda na arrecadação será bilionária. A desaceleração econômica, com menor circulação de pessoas e veículos, deve representar R$ 1,2 bilhão a menos de ICMS em dois meses. Outra receita que vai minguar é a dos tributos vindos da energia, já que o consumo teve redução. “Já se sabe que vai ser um estrago”, disse.

Perda bilionária II

Já nas contas nacionais, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, diz que estimativa é de um déficit primário superior a R$ 350 bilhões neste ano. “Vou repetir: 2020 teremos um forte aumento do déficit primário. Já estimamos déficit primário acima de R$ 350 bilhões, e vamos revisar esses dados todas as semanas”.

Isolamento vertical

A FNP (Frente Nacional de Prefeitos) enviou ontem dois ofícios ao presidente e ao ministro Luiz Mandetta. Em um dos documentos, a entidade cobra explicações sobre a conduta de Bolsonaro, que tem defendido o fim do isolamento social e o retorno ao trabalho dos brasileiros, exceto idosos, e questiona quais as evidências científicas sobre o isolamento vertical.

Responsabilidade

A entidade também pergunta se há uma “previsão de diálogo federativo para a construção de uma estratégia”, citando um possível colapso do sistema de saúde. A frente pergunta ainda se o governo “assumirá todas as responsabilidades da Atenção Básica, Média e Alta complexidades, incluindo todos os atendimentos”. Os prefeitos sabem que, se a bomba explodir, será nos municípios.

Dando exemplo I

O jornal ABC Color informa que o coronavírus “lançou luz” sobre as autoridades paraguaias que anunciaram ontem uma reforma total do Estado para diminuir o aparato público e avaliar o que funciona e o que não funciona nos três Poderes. “As regras do jogo não serão mais as mesmas”, disse o ministro da Fazenda, Benigno López, em coletiva anunciada de surpresa no palácio presidencial.

Dando exemplo II

O ministro adiantou que a regulamentação da Lei de Emergência pelo Coronavírus estabelecerá um corte de gastos de aproximadamente R$ 52 milhões com a diminuição dos salários no setor público. Funcionários com salário superiores a cinco mínimos terão corte de 10% nos ganhos; quem ganha mais terá redução de 20%. Haverá também cortes nas horas extras, nos gastos com combustíveis e outros itens.

Na Itaipu também

Para as binacionais Itaipu e Yacyretá, prevalecerá a regra de que, nos próximos três meses, nenhum funcionário possa receber mais que o salário do presidente, que é de 37 milhões de guaranis (cerca de R$ 29 mil). Por enquanto, a medida só vale no lado paraguaio.