Informe da redação do dia 9 de novembro de 2019

Prisão de luxo

Olha que dado interessante. A prisão do ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal do Paraná já custou cerca de R$ 5,7 milhões aos cofres públicos. De acordo com estimativa da PF, os gastos decorrentes da permanência de Lula em Curitiba chegavam a R$ 300 mil mensais, ou R$ 10 mil por dia. Ou seja: o custo diário da custódia do petista é 5,3 vezes superior ao valor da hospedagem no luxuoso Hotel Copacabana Palace, o mais famoso do Brasil, no Rio de Janeiro. A diária no quarto mais barato do Copacabana Palace é de R$ 1.877 conforme cotação dessa sexta-feira (8) do Booking.com.

Novo concurso

O governador Ratinho Júnior assinou dois decretos autorizando os concursos para delegado e investigador da Polícia Civil do Paraná, com o total de 350 vagas, sendo 50 para delegado com a exigência do nível superior em Direito e 300 para o cargo de investigador, função que exige o nível superior em qualquer área de formação. Só não disse quando serão abertos os editais.

Na espera

Os concurseiros de plantão aguardam também o edital do concurso para a Polícia Militar do Paraná. Nesse caso, o governador já tinha anunciado a abertura de 2.400 vagas.

Grandes cidades

O MDB pretende lançar candidaturas a prefeito nas grandes cidades no Paraná. Quem diz é o presidente estadual da sigla, João Arruda, em entrevista à ADI que você pode conferir no site do Jornal O Paraná ou acessando via QR code.

Sede do governo

O prefeito Leonaldo Paranhos está que é só alegria. É que o governador Ratinho Júnior confirmou que Cascavel será a sede do governo na primeira semana de fevereiro de 2020, durante o Show Rural. A decisão repete o que ocorreu em fevereiro deste ano, quando por dois dias a sede do governo estadual foi transferida de Curitiba para cá, abrindo esse programa de interiorização. Ano que vem o Show Rural será de 3 a 7 de fevereiro.

Reconhecimento

O anúncio foi feito em evento com a presença do prefeito Leonaldo Paranhos: “Mais uma vez o governador instala a sede do governo do Estado em Cascavel, reconhecendo a importância da nossa Capital da Produção, do Show Rural Coopavel bem como do oeste do Paraná, que é o grande celeiro do Estado e do Brasil”, disse Paranhos.

Em Pato Branco

Na próxima semana (dias 12 e 13), o governo transfere sua sede para Pato Branco. É a quinta vez no ano. O ato de instalação será na terça (12), às 9h, na Casa do Prefeito, dentro do Parque de Exposição, onde ocorre a 4ª Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação – Inventum.

Água mais cara

Mais um motivo para economizar água. A Sanepar reajusta a partir de segunda (11) em 3,76% as tarifas de água e esgoto. Para quem paga a cota mínima (5m³), a tarifa de água e esgoto passa de R$ 67,45 para R$ 69,79. O índice é complemento dos 12,14% solicitados em abril e que ainda não tinha sido aplicado na íntegra.

#NasRuas

Neste sábado (9), às 14h30, empresários cascavelenses se reúnem em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida no ato chamado A Favor de um Brasil Melhor. A maioria pede aprovação da PEC que prevê a prisão em segundo turno.

Homenagem a Mário Pereira

O ex-governador do Estado Mário Pereira recebeu o título de Cidadão Honorário do Oeste do Paraná durante o jantar de comemoração aos 50 anos da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), nessa sexta-feira (8). Pereira integra o seleto grupo de 14 personalidades que já receberam o título: Jorge Samek, Assis Gurgacz, Pedro Muffato, Ibrahim Faiad, Duílio Genari, Ciro Kreuz, Dilceu Sperafico, Alfredo Lang, Dilvo Grolli, Irineu da Costa Rodrigues, Ricardo Chapla, Valter Vanzela e Valter Pittol.