Informe da redação do dia 30 de março de 2019

Adeus Aeroporto Regional?

Em passagem por Cascavel nessa sexta-feira, onde se reuniu com empresários do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), na Acic, o secretário de Planejamento do Estado, Valdemar Bernardo Jorge, falou para o Jornal O Paraná sobre o Aeroporto Regional. E a notícia não é muito boa. “Os estudos ainda estão sendo feitos, mas o governo depende de encontrar o dinheiro necessário, já que o caixa do Estado não está adequado como gostaríamos”. A reportagem insistiu para uma resposta mais precisa, ao que ele acrescentou: “Está muito difícil sair por conta da viabilidade financeira de fazer isso acontecer. É uma vontade do governador, uma vontade dos líderes do oeste, mas só com vontade não resolve, tem que ter recursos financeiros pra fazer acontecer. Então, nosso Aeroporto Regional ainda depende de encontrar o dinheiro necessário para poder viabilizar”.

Bico fechado

A juíza Ivani Silva da Luz, da 6ª Vara da Justiça Federal, em Brasília, acatou pedido de liminar da Defensoria Pública da União e proibiu o governo de realizar a “comemoração do aniversário de 55 anos do golpe militar de 1964”. A data histórica será neste domingo (31). A magistrada alega risco de afronta à memória e à verdade e emprego irregular de recursos públicos em eventos e intima o ministério da Defesa a cumprir a ordem.

Copel bilionária

A Copel apresentou resultados econômicos sólidos no ano passado e em 2019 vai fortalecer seus principais negócios com investimentos de peso. Em seu balanço financeiro divulgado ao mercado na noite de quinta (28), a companhia apresentou lucro líquido de R$ 1,444 bilhão, 29% a mais que em 2017. A geração de caixa da companhia em 2018 foi de R$ 3 bilhões.

Fórmula

“Os bons números apresentados pela Copel e a disponibilidade para investimento neste ano, de R$ 1,993 bilhão, refletem um programa efetivo de redução de custos, melhoria de eficiência e rigorosa disciplina na alocação de capital”, disse o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero.

E agora?

Bom, pelo menos agora não vai dar para usar a desculpa de falta de dinheiro para não atender aos apelos do setor produtivo, especialmente do oeste e do sudoeste do Paraná, que vêm acumulando sucessivas perdas decorrentes de apagões frequentes e instabilidades na rede.

Quadro Negro

O Gaeco prendeu nessa sexta-feira (29) um homem identificado como uma espécie de ajudante de Luiz Abi Antoun dentro da organização criminosa que desviou recursos de obras em escolas no Paraná. A prisão provisória (cinco dias) de Pablo Augusto Granemann foi cumprida na quinta fase da Operação Quadro Negro com um mandado de busca e apreensão na casa do investigado em Curitiba.

Quem é

Granemann seria o intermediário de Abi para o recebimento de vantagens indevidas no esquema revelado pela Quadro Negro. Abi – primo do ex-governador Beto Richa (PSDB) – seria um dos responsáveis por gerenciar o pagamento de propina ao grupo do tucano, de acordo com as investigações. Entre 2011 e 2014, Granemann teria trabalhado como motorista de Abi. Hoje ele é comissionado no TCE-PR, lotado no gabinete do conselheiro Fernando Guimarães.