Informe da redação do dia 27 de novembro de 2019

Cassação de vereadora

A Câmara de São Miguel do Iguaçu instalou esta semana uma Comissão Processante para investigar possível quebra de decoro parlamentar e que pode resultar na cassação da vereadora Flávia Dartora (Republicanos). A investigação foi proposta pelo munícipe Volmer Roberto Tschinkel, que protocolou o pedido de cassação da vereadora após ela ter sido citada na Operação W.O., deflagrada há duas semanas, quando até a Câmara foi alvo de busca e apreensão por parte da polícia. No sorteio da formação da comissão, o curioso: dois dos três vereadores que votaram contra a abertura da investigação vão integrar a Comissão Processante: Francisco Machado Mota (SD) será o presidente; e Alfredo Junior Mendes (PR), membro. O outro integrante é Ari Luiz Jarczewski (PPL), relator, que foi um dos cinco votos a favor da investigação.

Operação W.O.

A operação W.O. apura fraudes a licitações e superfaturamento para aquisição de pedras e para locação de caminhões e máquinas para transporte e prestação de serviços no Citel (Centro Integrado de Trabalho, Educação e Lazer) de São Miguel do Iguaçu, além de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

Workshop

O PTB realiza encontro regional no próximo sábado (30), às 9h, na Câmara de Cascavel. O workshop abordará Comunicação Digital, Legislação Eleitoral e Coeficiente Eleitoral.

Agora é oficial

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ontem (26) ao Senado a indicação do diplomata Nestor Forster para a embaixada do Brasil em Washington. O embaixador, que já atua na unidade diplomática como encarregado de negócios, será sabatinado na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Depois do colegiado, será a vez do plenário da Casa decidir se aprova a escolha de Bolsonaro.

Reconhecimento

A Câmara de Vereadores de Palotina aprovou projeto que concede título de Cidadão Honorário do Município ao ex-prefeito Luiz Ernesto de Giacometti. Ao justificar sua propositura, o vereador Enio Moesch enalteceu que, ao longo de sua trajetória, seja como médico ou agente público, Giacometti prestou relevantes serviços à comunidade. A sessão solene de entrega ainda será agendada.

Cartas de presos

Horas depois da publicação da Lei Federal 13.913/2019, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que permitia a interceptação de correspondências de presos para investigações criminais ou instrução processual. O veto total ocorreu após recomendação do ministro da Justiça, Sergio Moro. O motivo não foi divulgado.

Vantagens

No intervalo em que a lei vigorou, a reportagem conversou com o delegado-chefe da Polícia Federal em Cascavel, Marco Smith. Segundo ele, seria uma ferramenta a mais, “uma vez que pode ser usado como prova. Antes também era possível, mas era preciso uma autorização judicial específica, haver investigação prévia e, no mínimo, provas de crime. Com a aprovação, uma carta pode ser o início de uma investigação”, explicou.

É fake news

Diante das especulações (e das críticas) de que o Estado vai acabar com o ensino médio noturno, a Secretaria da Educação resolveu reagir com mais vigor para esclarecer o caso. Em nota oficial, classificou a informação de “fake news”. A pasta diz que haverá vaga para todos que quiserem estudar à noite e que está abrindo mais matrículas no período diurno para oferecer novas opções aos alunos que já não encontravam essa alternativa em diversos colégios estaduais.