Informe da redação do dia 23 de abril de 2019

Turma do camburão

Servidores da educação e de outras categorias prometem um dia de greve na próxima segunda-feira (29). A data lembra o confronto no Centro Cívico de 2015, quando manifestantes foram atacados com bombas ao tentarem invadir a Assembleia Legislativa, onde ocorria a votação de um projeto que confiscou boa parte do ParanáPrevidência. Embora tenha rebatido as ilações de seu nome com a “turma do camburão” durante a campanha, o governador Ratinho Jr começa a ser pressionado pelo “outro lado”. É que, passados quatro meses de governo, ele ainda não cumpriu uma promessa de campanha: sentar com a categoria para planejar o reajuste salarial. E a data-base está à porta: é em maio, ou seja, semana que vem.

Sem grana

Se por um lado o governo tem dito que está na melhor situação financeira do País, de outro garante que não há dinheiro para reajuste salarial. Os argumentos não convencem os servidores, que hoje, às 17h, promovem audiência pública no plenarinho da Alep para tratar do assunto, com o argumento: “O Estado tem a melhor condição financeira dos últimos 10 anos para conceder a reposição da inflação”.

Congelados

Os salários estão congelados desde 2016 e acumulam defasagem de 16,24% considerando a inflação. Embora ainda não tenha dito não aos sindicatos, o governador já admitiu não ter como “ser bonzinho agora e não pagar salários ano que vem”. A categoria espera agora é ouvir a resposta oficial, para então decidir o que fazer.

Eleição na AMP

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) promoverá eleição e posse da nova diretoria – Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Comitês Permanentes – para o biênio 2019-2020. Será hoje, às 9h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa. Todos os prefeitos e as prefeitas são convidados para a assembleia.

Consenso

O presidente da AMP e prefeito de Coronel Vivida, Frank Ariel Schiavini, encerra o mandato e em seu lugar assume o prefeito de Pérola e ex-presidente da Amerios (Associação dos Municípios de Entre Rios), Darlan Scalco.

Fani Lerner

A primeira secretária da Criança e Família do Paraná será homenageada pelo governo do Estado. Hoje, às 16h, a Sala de Gestão do Palácio das Araucárias passará ser denominada de Espaço Fani Lerner. A ex-primeira-dama criou 16 programas para melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade pessoal e social.

Uma boquinha

Depois de o presidente admitir rediscutir a distribuição de cargos para quem votar nas suas propostas, o deputado paranaense Felipe Francischini (PSL), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, inscreveu a madrasta, Flávia, como candidata a preencher o cargo de diretoria jurídica da hidrelétrica de Itaipu. A informação consta na coluna Radar, da revista Veja.

Bateu levou

O vice-presidente Hamilton Mourão tratou com ironia as críticas a militares feitas em vídeo pelo escritor-guru Olavo de Carvalho. Em resposta, Mourão afirmou que Carvalho deveria se concentrar no exercício da “função de astrólogo”: “E acho que ele, Olavo de Carvalho, deve se limitar à função que ele desempenha bem, que é de astrólogo. Pode continuar a prever as coisas que ele é bom nisso”.

Ensino militar

O vídeo com Olavo criticando os militares chegou a ser compartilhado no sábado pela conta oficial do presidente Jair Bolsonaro no YouTube, mas foi apagado no domingo. “Qual a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? As obras do Euclides da Cunha. Depois de então, foi só cabelo pintado e voz impostada. E cagada, cagada”, disse Carvalho.