Informe da redação do dia 20 de julho de 2019

“Cabecinha de fósforo molhada”

A reportagem do Jornal O Paraná tentou novamente nessa sexta-feira (19) conversar com o secretário de Planejamento de Quedas do Iguaçu, Vitório Revers, e sua esposa, a prefeita Marlene Revers, sobre a conversa vazada na qual o secretário reafirma o pagamento de R$ 100 mil para que um vereador votasse pelo arquivamento do processo que pode culminar na cassação de sua esposa. A ligação foi gravada por um intermediador, que teria a função de levar a proposta ao vereador, e, de quebra, poderia ganhar uma casa, um carro e um emprego na prefeitura. A gravação já está na polícia e no Gaeco. O caso foi reportado na edição de sexta-feira pelo Jornal O Paraná, e a reportagem e o áudio podem ser acessados passando o leitor de QR Code do celular. No início da manhã de sexta, o secretário postou um vídeo no seu perfil do Facebook para falar da “suposta bomba” que explodiria em Quedas e ironizou que se tratava só de uma “cabecinha de fósforo molhada de onde só se vê fumaça”.

Muita má fé

Marlene está sendo investigada por suspeita de superfaturamento na compra de bolos e salgados nos anos de 2017 e 2018. O processo tramita na Câmara, mas está suspenso por determinação da Justiça. No vídeo que postou pela manhã, Vitório disse que as acusações se tratavam de “muita má fé, muita maldade e politicagem de baixo calão de quem não sabe disputar uma eleição com dignidade” e que tudo não passava de apelação.

Até que…

Só que o secretário gravou o vídeo antes de saber que sua conversa com o intermediador havia sido gravada e, pior, vazada. Informações extraoficiais revelam que, depois de terem tido acesso ao áudio, Vitório e a prefeita Marlene não foram mais vistos em pontos públicos da cidade, especialmente na prefeitura. A reportagem deixou vários recados na prefeitura na esperança de que algum deles alcance os dois.

Terceira ponte

A Itaipu Binacional e o governo paraguaio lançam neste sábado (20) a licitação da obra da ponte que ligará o Paraguai ao Mato Grosso do Sul. O evento está marcado para as 10h (horário brasileiro), em Carmelo Peralta (Departamento de Alto Paraguai), na fronteira com Porto Murtinho (MS), sobre o Rio Paraguai. Esta é segunda ponte que será bancada pela Itaipu, só que agora do lado paraguaio. A que fica em Foz será custeada pelo lado brasileiro da Binacional.

Desburocratização

Audiência às 19h do dia 30 de julho, na Acic, em Cascavel, vai debater proposta para desburocratizar o sistema de substituição tributária no Paraná. A sugestão do deputado Subtenente Everton (PSL) é criar um comitê permanente para a revisão e a simplificação da legislação no Estado.

Reforma

Autor de uma das propostas de reforma tributária, o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly estará em Cascavel no dia 2 de agosto para participar de um evento especial sobre o tema. Terá início às 18h30, no Auditório Cascavel, na Acic. A realização é da Jovem Pan, RIC TV e Grupo RIC em parceria com a Caciopar e a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel).