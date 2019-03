Informe da redação do dia 19 de março de 2019

Adelino assume secretaria

O prefeito Leonaldo Paranhos anunciou ontem (18) o ex-deputado estadual Adelino Ribeiro da Silva como novo membro do governo municipal de Cascavel. Ele assume a pasta de Serviços e Obras Públicas, que vinha sendo interinamente comandada pelo secretário da Casa Civil, Cletírio Ferreira Feistler. De acordo com Paranhos, Adelino faz parte da sua caminhada pública e política “há muitos anos” e “vem somar, agora, compondo diretamente a equipe do nosso governo, com grandes desafios pela frente”.

Demandas

“Conheço a minha cidade, sei da minha responsabilidade e quero o melhor por Cascavel então não vou medir esforços para ajudar o prefeito a fazer um bom trabalho para a comunidade”, disse Adelino, que garantiu conhecer de perto as demandas e que ontem mesmo já definiria as prioridades. “Já temos em mente projetos para investir em lâmpadas de LED, que trazem solução a longo prazo”, adiantou.

Fora da rota

Cascavel anotou o segundo cancelamento de secretário estadual no mesmo mês. Depois de o secretário de Educação, Renato Feder, cancelar sua vinda no último dia 7, na sexta-feira foi a vez foi o do secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, mudar a rota em cima da hora.

Projeto Rondon

Prefeitos e prefeitas da região oeste do Paraná têm encontro marcado na manhã desta terça-feira (19), a partir das 9h30, na sede da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), em Cascavel, para dois importantes atos: assinatura de termo de adesão ao Projeto Rondon e entrega de certificados a prefeitos finalistas do Prêmio Prefeito Sebrae Empreendedor. A reunião será comandada pelo prefeito de Maripá e presidente da Amop, Anderson Bento Maria.

Audiência em Foz

A reorganização dos bairros promovida pelo Município de Foz do Iguaçu em 2018 gerou dúvidas na população, inclusive por parte de associações de moradores, que tiveram mudanças no CEP e denominação de regiões e outros locais. Em vista disso, a Câmara realiza nesta quarta-feira, às 9h, no plenário da Casa, uma audiência pública sobre o tema. A ideia é esclarecer as mudanças.

Sinal de apoio I

A bancada federal aprovou a iniciativa do governador Ratinho Junior de reunir deputados e senadores para a apresentação prévia do projeto da Lege, a Lei de Eficiência na Gestão do Estado (veja mais na página 4), o plano das metas de governo.

Sinal de apoio II

Para o senador Oriovisto Guimarães, a atividade parlamentar em Brasília fica melhor com o alinhamento e a orientação do governo do Estado: “Além do orçamento do Estado, das emendas impositivas, dos fundos de participação, o Paraná também tem interesse em programas dos ministérios, transferências voluntárias e, nesse momento, a bancada é fundamental”.

Enterro de luxo

Aposentada há três anos do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a ministra Eliana Calmon usou as redes sociais para condenar a decisão do STF que diz ser da competência da Justiça Eleitoral avaliar crimes como corrupção e caixa 2 envolvendo campanha. Em um longo texto, disse estar “desolada com a decisão do Supremo. Lamentavelmente eles prepararam um enterro de luxo para a Lava Jato, em diabólica armação, ao que tudo indica saída da mente brilhante de Gilmar Mendes. O mais grave é que eles sabem perfeitamente que a Justiça Eleitoral não está preparada para atender ao que eles determinaram”.