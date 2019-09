Informe da redação do dia 04 de setembro de 2019

Paranhos visita o governador

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, reuniu-se com o governador Ratinho Júnior ontem. Na pauta, a discussão de projetos de pavimentação para o Município, dentre eles a revitalização da Avenida Brasil até o Trevo Cataratas e da Avenida Rocha Pombo, assim como a implantação de novos restaurantes populares. Paranhos participou ainda do lançamento do Projeto de Apoio à Agricultura Familiar, no Palácio do Iguaçu, e teve audiências na Casa Civil, na Sedu, na Sanepar e na Copel. Já sobre o mobiliário do Aeroporto, por recomendação da Infraero, ele deve avaliar condições de alguns móveis usados do Aeroporto de Curitiba e também de Porto Alegre que possam ser utilizados em Cascavel.

Concurso

E por falar em governador… Ratinho Junior autoriza nesta quarta-feira (4) a abertura de concurso público e contratação de profissionais para a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Depen (Departamento Penitenciário). O evento será às 11h30 no Quartel do Comando-Geral da PM. Não foram antecipados números, mas durante a semana a especulação era de 2 mil policiais.

Adiado

Pano de fundo da greve dos professores das escolas estaduais, em junho, agora tem desfecho. O governador decidiu prorrogar o mandato dos atuais diretores de escolas por mais um ano.

Eleição anulada

O maior bafafá no MDB… A direção do estadual do partido anulou a convenção do diretório municipal de Curitiba realizada em 25 de julho e que elegeu o deputado Requião Filho na presidência do partido na capital paranaense. Para a executiva estadual, a convenção foi impugnada por “falta de quórum mínimo e descumprimento do estatuto MDB”.

Divisão

A decisão do diretório estadual escancara a cisão entre os grupos do ex-senador Roberto Requião (que apoiava o filho) e o liderado pelo ex-deputado João Arruda (sobrinho de Requião), presidente estadual do partido, e pelo deputado Anibelli Neto, antigo militante do requianismo.

Faville I

Há quase seis anos a Justiça decretava a falência da Faville, indústria de biscoitos de Marechal Cândido Rondon, após três anos do pedido de recuperação judicial. Agora, o prédio da sede foi vendido pelo valor de R$ 5,5 milhões a Arno Ostjen. Paulo Ivando Kempfer arrematou o prédio que fica nos fundos da fábrica por R$ 670 mil, e os outros cinco lotes foram comprados pela Nitran, de São Paulo.

Faville II

O Grupo Zadville pediu recuperação judicial em 2010, mas teve a falência decretada em 2013. As dívidas do grupo são estimadas em R$ 150 milhões. Outras unidades fabris e bens do grupo foram comprados ainda em 2014, mas o prédio sede estava tomado pelo mato. Os administradores da massa falida levantam ainda outros bens que possam ser vendidos para ajudar na quitação das dívidas.

O PNI é nosso?

O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República opinou favoravelmente pela inclusão de três unidades de conservação no PND (Programa Nacional de Desestatização), dentre elas o PNI (Parque Nacional do Iguaçu). Os outros são os Parques Nacionais dos Lençóis Maranhenses e de Jericoacoara.

O PNI é deles

A concessão seria para prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, à conservação, à proteção e à gestão das unidades, conforme resolução publicada no Diário Oficial da União dessa terça-feira (3). O conselho levou em consideração, entre outros pontos, o fato de as concessões gerarem ações que podem melhorar a qualidade do serviço oferecido ao público visitante e criem condições para o apoio ao trabalho de conservação, proteção e gestão dos parques nacionais, conferindo “aos projetos de relevo o tratamento prioritário previsto na legislação”.