Informe da redação: Bolsonaro testou negativo, Eleições Amop e Moinho Iguaçu agora é I.Riedi

Bolsonaro testou negativo

Com uma imagem divertida, o presidente Jair Bolsonaro informou perto das 12h de sexta-feira (13) pelo Facebook que o exame realizado no Hospital das Forças Armadas atestou negativo para o novo coronavírus covid-19. A graça foi porque no meio da manhã toda a imprensa noticiou que o primeiro exame havia dado positivo. A informação teria sido passada pelo filho Eduardo a um correspondente da Fox News. O exame do governador Ratinho Junior também deu negativo. Os dois fizeram os testes após o secretário da Comunicação da Presidência, Fabio Wajngartem, ter sido confirmado com a doença.

Sem jantar festivo

A Acic divulgou nota ontem (13) informando aos associados a suspensão da assembleia geral extraordinária marcada para 26 de março e o jantar festivo dos 60 anos da entidade, marcado para 3 de abril. “A decisão, confirmada pela diretoria da associação comercial nesta sexta-feira, soma-se a um grande movimento protetivo e preventivo ao coronavírus”, informa a nota.

Suspensos

A Uopeccan de Cascavel e Umuarama suspendeu as visitas aos pacientes por questão de segurança aos pacientes. E a Câmara de Cascavel decidiu realizar as sessões legislativas sem público a partir de segunda-feira.

Sem aulas?

Uma reunião a ser realizada neste domingo (15) pode confirmar o adiamento de aulas nas universidades de Curitiba e do Paraná. O adiamento seria por pelo menos duas semanas, possivelmente a partir de segunda-feira (16) por causa da pandemia do coronavírus. Foi o que definiram representantes das principais instituições de ensino superior do Estado, na quinta-feira (12), na PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná). A UFPR se adiantou e na sexta mesmo já informou que as aulas estão suspensas.

Eleições Amop

Reunidos ontem (13) em Cascavel, os prefeitos deliberaram sobre a criação da Comissão Eleitoral da Amop, que comandará o processo de sucessão da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da instituição. A eleição será no dia 27 de março, a partir das 9h, em Cascavel.

Mais verbas federais

Para ampliar o acesso a recursos federais no Paraná, o governo do Estado e o Ministério da Economia promovem no dia 1º de abril o Fórum Regional de Fortalecimento da Rede Mais Brasil, em Curitiba. O evento é destinado a prefeitos, secretários e gestores municipais que operam na Rede Mais Brasil, e ocorrerá no centro de eventos da Fiep.

Na trave

De acordo com dados do Ministério da Economia, o Paraná captou pouco dos recursos disponíveis para convênios em 2019. Foram cadastradas mais de 4.400 propostas para os municípios, mas apenas 494 foram aprovadas e assinadas. Já no Estado, foram mais de 60 propostas cadastradas e apenas 35 aprovadas e assinadas.

Um bilhão

Com aumento de 39% na produção de suínos prospectada até o ano que vem, a Lar anuncia a construção de 54 granjas e cinco crechários; na avicultura, estão previstos mais 700 aviários integrados, para chegar ao abate de 675 mil aves/dia até 2022. No total, entre investimento da própria Lar e dos integrados, a expectativa é da cifra de R$ 1 bilhão, informou nessa sexta (13) o presidente Irineo da Costa Rodrigues.

Moinho Iguaçu agora é I.Riedi

A I.Riedi Grãos e Insumos comprou boa parte do Moinho Iguaçu. O pacote inclui as marcas “Moinho Iguaçu” e “Sementes Amizade”, unidades de recebimentos de grãos e distribuição de insumos e o escritório de Cascavel. Só não entraram no acordo o CNPJ e as estruturas de Paranaguá e que fica na Ferroeste, em Cascavel. As duas aguardam aprovação do Cade. A empresa não divulgou a estratégia do uso das marcas.