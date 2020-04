Informe da redação: ajuda extra, corte de luz e “Presos” soltos

Verbas complementares milionárias

O senador Alvaro Dias (Pode) defende a redução das verbas complementares e do auxílio moradia dos senadores e dos deputados federais. “O salário de um senador é de R$ 23 mil, que aumenta somando as verbas complementares e o auxílio moradia. “Em três meses, economizei aos cofres públicos perto de R$ 100 mil [R$ 96.890,30] com essas verbas. Se os 594 congressistas [513 deputados e 81 senadores] fizessem o mesmo, teríamos uma economia mensal de R$ 14,8 milhões”, observou.

Ajuda extra

No Paraná, o governo do Estado encaminhou ontem à Assembleia Legislativa projeto que prevê a criação de um auxílio emergencial de R$ 50 mensais a pessoas “economicamente vulneráveis” por três meses em decorrência da emergência do coronavírus. O custo total é de R$ 13 milhões mensais, o que daria para atender 260 mil pessoas.

Festa do Trabalhador

O Seminário Arquidiocesano São José decidiu suspender a tradicional Festa do Trabalhador em Cascavel, ocorrida sempre no dia 1º de maio com a preparação de 16 toneladas de costelão. A organização pretende realizar uma festa semelhante no segundo semestre.

Queda histórica

A Páscoa chegou, mas boa parte da população parece sem clima para celebrações. Tanto que a CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) estima que as vendas desta Páscoa tenham uma queda histórica: 31,6% em relação a 2019. Se confirmada, representa R$ 738 milhões para o comércio.

Corte de luz

A Copel suspendeu o corte de energia para todas as residências e as unidades essenciais de saúde pelos próximos três meses no Paraná. São 4,7 milhões de unidades consumidoras no Estado, das quais 3,8 milhões são residenciais. A medida, anunciada ontem (6), visa “permitir que as pessoas afetadas economicamente pela crise possam se organizar para realizar os pagamentos”. Importante: continuará havendo incidência de juros sobre as contas atrasadas.

“Presos” soltos

De 16 de março até a última sexta-feira (3), cerca de 2,5 mil detentos do Paraná obtiveram autorização da Justiça para cumprir pena em regime domiciliar, segundo o Depen (Departamento Penitenciário do Estado). Nesse período, mais de 1,7 mil presos já deixaram as unidades, todos do regime fechado. Outros 678 progrediram do semiaberto para a prisão domiciliar. A iniciativa segue uma recomendação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) de 17 de março.

“Preso” preso

Por outro lado, o ministro do STF Edson Fachin negou a prisão domiciliar para o ex-deputado federal pelo Paraná Nelson Meurer (PP), que tem 77 anos de idade e desde outubro do ano passado cumpre pena em regime fechado na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, condenado pela Lava Jato. “A autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global”, disse Fachin.

Por onde andam?

Em meio a uma pandemia, o governador Ratinho Junior só conseguiu reunir dois dos cinco deputados federais do oeste em videoconferência ontem. O suplente Evandro Roman, de Cascavel, e Schiavinato, de Toledo. Não participaram dois da base de apoio do próprio governo estadual, Giacobo (PR) e Vermelho (PSD), nem o cascavelense Hermes “Frangão” Parcianello.

Campanha

O Grupo de Voluntários Pró-Heróis de Foz do Iguaçu lançou uma campanha para que os moradores devolvam as máscaras estocadas em casa, as dos tipos cirúrgica e N95. Ambas estão em falta no mercado e são fundamentais para o trabalho de médicos, enfermeiros, e todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento aos pacientes com covid-19. As máscaras devem ser levadas até o Batalhão do Exército de Foz (Av.Rep.Argentina, 593), das 8h às 12h.