Informe da redação: adesão obrigatória, volta de voos, pandemia do novo coronavírus

Adesão obrigatória

Na espera do socorro do governo federal, prefeitos correm para atender aos requisitos burocráticos. Um deles é o termo de adesão, pelo qual os gestores se comprometem a seguir algumas recomendações, dentre elas não aumentar a despesa com salários. A assessoria jurídica da Amop elaborou uma minuta, a qual deve ser seguida por todos os prefeitos do oeste do Paraná. A expectativa é que a primeira parcela seja liberada nos próximos dias. Na região, serão repassados R$ 152 milhões, divididos em quatro meses.

Volta de voos

Ilhados desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, bons ventos parecem se aproximar de Cascavel. A GOL tem previsão de retomar voos para Cascavel no dia 2 de julho. Mas o cascavelense terá de se contentar só com ela. A Azul só deve voltar a operar em Cascavel no dia 25 de outubro. As informações são da assessoria da Transitar/Cettrans.

Ney sai

Depois de quase um ano e meio no comando da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, o ex-deputado estadual e ex-vereador de Curitiba Ney Leprevost (PSD) vai reassumir o mandato de deputado federal em Brasília. A exoneração foi publicada no último dia 3. Ele pretende disputar a Prefeitura de Curitiba.

Roman fica

Apesar do retono de Ney, o cascavelense Evandro Roman permanece no Congresso, pelo menos por enquanto. É que ele é primeiro suplente, então quem deve sair agora é Reinhol Stephanes, que é segundo suplente.

Sem mandato

Roman pode perder a cadeira logo, mas por outro motivo. É que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou o julgamento do recurso apresentado por ele defendendo-se na ação que o acusa de infidelidade partidária. O deputado deixou o PSD “sem justa causa” e se filiou no Patriota. O relator, ministro Edson Fachin, já votou pela perda do mandato.

Sessões virtuais

Após o vereador Misael Pereira testar positivo para covid-19, a Câmara de Cascavel aprovou ontem o Projeto de Resolução 2/2020, que torna possível a realização de reuniões de comissões permanentes e sessões ordinárias ou extraordinárias utilizando sistema de videoconferência. Por enquanto, seguem as sessões presenciais, sem público. O novo dispositivo só será acionado caso haja “situação excepcional de emergência”.

Paraguai fechado

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, “ouviu” os buzinaços de domingo (7) nas cidades de fronteira com o Brasil e com a Argentina, mas disse que ainda não há condições para reabrir as fronteiras. Ele reconheceu que as cidades de fronteira, “principalmente com o Brasil, (…) estão recebendo talvez o maior dos impactos em termos econômicos, porque vivem do turismo de compra, vivem do mercado do Brasil. E eu sei que estão passando mal e estão fazendo mobilizações para a reabertura das fronteiras. Eu os entendo”.

Sem previsão

“Com dor na alma por quem está sofrendo, quero enviar-lhes [aos fronteiriços] uma mensagem, aqui do Norte [do Paraguai], de que esse sacrifício que estão fazendo é para salvar a vida de inocentes paraguaios”, disse Abdo Benítez, que reafirmou que não será possível reabrir as fronteiras “até que a propagação do vírus esteja controlada nos países irmãos e vizinhos, que estão com dificuldades”.

Parabéns!

A Amop completa hoje (9) 51 anos de existência, consolidada como uma das entidades municipalistas mais atuantes do País. A associação extrapola a fronteira da mesorregião oeste, abraçando alguns municípios vizinhos, como Brasilândia do Sul, Ubiratã, Cantagalo e Francisco Alves, totalizando 54 associados.