Incêndio ambiental oferece risco a casas no Santos Dumont

Um incêndio ambiental de grandes proporções com risco de incendiar residências foi registrado na tarde dessa terça-feira (17), na Rua Martin Fardosk no bairro Santos Dumont em Cascavel.

Brigadistas do Corpo de Bombeiros e dois caminhões ABT (Auto Bomba Tanque) foram mobilizados para conter as chamas que ameaçavam residências a Escola Municipal Mário Pimentel que fica nas proximidades. Os fortes ventos fizeram com que o fogo se alastrasse rapidamente.

Incêndio ambiental é crime!

Conforme o artigo 41 da lei 9.605/98 é determinado que provocar incêndios em mata ou floresta é crime, inclusive na forma culposa, o “sem querer”, e tem como penalidade máxima reclusão de dois a quatro anos e multa.

Para registro de incêndios ambientais, o telefone de EMERGÊNCIA do Corpo de bombeiros é o 193.