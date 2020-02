Inauguração da Boulevard Cresol marca início de atividades do Show Rural Digital

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e o vice-presidente da Central Cresol, Edson Vieira, inauguraram oficialmente na manhã desta segunda-feira (3) a Boulevard Cresol, dando início assim às atividades do Show Rural Digital, uma das atrações do Show Rural Coopavel que seguirá até sexta-feira (7), em Cascavel, no Oeste do Paraná.

A avenida tem uma extensão de cerca de 100 metros e está no meio da estrutura física de cinco mil metros abriga o Show Rural Digital. Um passeio de alguns poucos passos coloca o visitante em frente a algumas das maiores e mais inovadoras empresas do mundo. “Em poucos metros é possível fazer uma volta ao mundo, ir dos Estados Unidos à China, por exemplo”, diz o coordenador geral do SRD José Rodrigues da Costa Neto.

Às margens da Boulevard Cresol estão empresas como AWS (Amazon), Microsoft, Totvs, Huawei, HP e muitas outras. “É a tecnologia à disposição de cada um de nós e das empresas, promovendo soluções fantásticas”, diz Dilvo Grolli. “A inovação é um caminho sem volta e dita as regras de um novo tempo e todos precisamos estar conectados”, informa Edson Vieira.

Na avenida, além de um passeio para ampliar a rede de contatos, é possível sentar, descansar, tomar um café e ainda utilizar ilhas com tomadas para recarregar o celular. Outras atrações do SRD são o Boot Camp, o Fórum de TI de Cooperativas do Brasil e Paraguai e o Iguassu Valley Connect/Fórum de Inovação. Uma das novidades é uma arena para demonstrações e testes de drones, rovers e veículos movidos a energias alternativas.