IMÓVEIS – A evolução do mercado imobiliário de Cascavel

Não é exagero dizer que o mercado imobiliário de Cascavel passou por um período evolutivo nos últimos anos. Desde o final de 2016 e a primeira parte de 2019, a demanda por imóveis parecia insaciável, criando uma variedade de investimentos e busca na região.

Várias ofertas em uma ampla gama de mercados tornaram-se cada vez mais a norma e se estenderam pela primeira vez a sério na cidade de Cascavel, elevando os preços das propriedades a alturas cada vez mais altas e recordes da região.

Todo esse boom se deu à forte economia e estabilidade que o Estado do Paraná vem consolidando ao longo dos últimos anos, especialmente devido ao seu potencial agrícola. Como a oferta de imóveis não conseguia acompanhar a demanda, com os vendedores frequentemente relutantes em colocar suas propriedades no mercado sem primeiro garantir outra propriedade para comprar, Cascavel se tornou um importante palco de busca imobiliária.

Reflexos do crescimento de Cascavel

O efeito que melhor demonstra que Cascavel cresceu nos últimos anos é, certamente, o modo como a especulação imobiliária atingiu a cidade. Seja por meio de investidores locais, como também compradores estrangeiros – especialmente do Paraguai e da Argentina – que estão aproveitando esse momento promissor na região para investir.

Por ser o mercado de imóveis uma excelente oportunidade de investimento, particularmente nos grandes centros urbanos do Paraná, certamente a cidade de Cascavel se destacou no oeste da região.

Além do mais, o papel da imprensa teve um impacto significativo sobre a busca por imóveis na região, demonstrando que o mercado de imóveis em Cascavel era promissor, o que culminou também para ter uma alta de preços inicial, mas que agora já se equilibrou.

Vale a pena notar que muitos comentaristas consideravam que, no auge, o mercado imobiliário em Cascavel possivelmente iria começar a ser sobrecarregado pelos pontos de preço insustentáveis ​​que as forças do mercado haviam criado, mas isso não ocorreu e ele se mantém estável.

Perfil de investidores no mercado imobiliário cascavelense

O principal motivo que leva muita gente a investir em imóveis e buscar também por casas à venda em Cascavel é gerar uma renda passiva para si mesmo, para que você possa aproveitar mais do que deseja. No entanto, nem todos os investimentos imobiliários são criados da mesma forma. Talvez você hesite em investir em imóveis, porque não está procurando outra obrigação de período integral ou de meio período. Talvez o pensamento de possuir e manter uma propriedade de investimento do outro lado do país pareça assustador e difícil de cumprir com sua agenda já ocupada.

O importante a entender, é que existe outro fator que atraem esses mesmos perfis de compradores, mais familiarizados com a economia de compartilhamento e estilo de vida, coloque seus investimentos imobiliários em prática alugando-os, gerando receita para pagar seus financiamentos bancários, enquanto ainda os utiliza como propriedades de férias quando estão disponíveis e conforme suas agendas permitirem. Isso tem elevado a busca por apartamentos à venda em Cascavel.

Muitos, por motivos de estilo de vida, e porque a tecnologia e acordos de trabalho mais flexíveis permitem, estão simplesmente comprando propriedades de lazer como suas casas principais e aproveitando aluguéis ou as mesmas opções de hospedagem temporária, como o Airbnb, do outro lado da rua, quando o trabalho ou outras demandas leve-os para as capitais, como é o caso de Curitiba. As tendências atuais não mostram sinais de desistência a esse respeito.

Tendências para o mercado imobiliário paranaense

Com base em seus atributos e em sua posição relativamente invejável no mundo em relação a uma ampla variedade de fatores, incluindo saúde, segurança, proteção, educação e um sistema político e bancário estável, o Paraná e mais precisamente a cidade de Cascavel, no oeste do Estado, provavelmente continuarão a atrair uma constante fluxo de pessoas para trabalhar e morar.

A competição por opções de moradias acessíveis e acessíveis continuará no futuro, e os compradores terão que ser cada vez mais criativos, flexíveis e aventureiros em relação a suas opções de moradia, o que provavelmente refletirá cada vez mais os mercados rurais e recreativos alternativos.

À medida que a sociedade e a tecnologia continuam evoluindo, os padrões e escolhas de estilo de vida inevitavelmente seguirão o exemplo dos compradores de cabanas constituídas e provenientes de uma comunidade cada vez mais ampla e diversificada. Além disso, a crescente conscientização e prioridade sobre o estilo de vida, tanto para a geração do milênio quanto para a aposentadoria, apenas reforçarão essa tendência.

Diversificação para uma maior estabilidade

O investidor da região de Cascavel, muitas vezes explora o mercado agrícola. Assim, o desdobramento de interesse imobiliário acaba sendo uma alternativa para diversificar sua carteira de investimentos. E assim, muitos investidores se esforçam para reduzir o risco geral de sua carteira, alocando fundos para vários tipos de ativos e valores mobiliários.

Um bom consultor de investimentos lhe dirá que o componente fundamental da redução do risco de investimento é a diversificação da classe de ativos (ou, de forma mais simples, não colocando todos os seus ovos em uma cesta). Essa variação de ativos ajuda a garantir que uma parte do seu portfólio de investimentos tenha um bom desempenho o tempo todo, aumentando o valor geral do seu portfólio a qualquer momento em um ciclo econômico flutuante, o que é o caso da cidade de Cascavel, que tem seu mercado imobiliário em evolução e expansão.

Além do mais, o ciclo econômico e a diversificação regional que Cascavel possui é algo a se considerar, como ponto positivo, afinal, é uma região que se enquadra no ciclo econômico típico de segurança para investidores. Ou seja: suas propriedades de investimento estão localizadas num local atrativo no cenário paranaense, maximiza sua exposição a vários ciclos econômicos. Isso permite aos investidores, principalmente, capitalizarem de maneira mais eficaz os benefícios do timing do mercado quando se decidem por vender uma propriedade, por exemplo.

