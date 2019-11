Imagens mostram assalto no Centro de Cascavel; GDE procura suspeito

WhatsApp Image 2019-11-20 at 15.01.43

WhatsApp Image 2019-11-20 at 15.01.43

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil divulgou na tarde desta quarta-feira (20) a foto de um homem investigado por roubo em um estabelecimento na Rua Sete de Setembro, no Centro de Cascavel.

As imagens divulgadas são do dia 14 de novembro, quando o homem entra em um estabelecimento, faz menção de estar armado e dá voz de assalto a duas mulheres. O circuito interno de monitoramento registrou a ação do indivíduo.

Qualquer informação que ajude na identificação do suspeito pode ser repassada de forma anônima para a Polícia Civil pelo telefone 197.