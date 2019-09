Ignorância mata

A volta do sarampo serve para nos mostrar o quanto o ser humano é complexo e contraditório. A mesma pessoa capaz de se conectar com o mundo a todo minuto volta à treva das cavernas com medo de vacinas. Não sem antes espalhar nas redes sociais que elas matam. O que mata é a ignorância, diziam os antigos pré-internet. Hoje, ocupados no celular, alguns pais e mães põem em segundo plano a própria saúde e a dos filhos.

Vacinar ou não vacinar deixa de ser um dilema quando a vida do outro também está em risco. Sarampo se espalha rápido. É irresponsabilidade mandar uma criança para escola sem a proteção devida ou ir trabalhar podendo passar o vírus nos transportes coletivos e para os colegas. Isso só para utilizar o exemplo da doença infecciosa e contagiosa que aflige o mundo, espalhou-se por São Paulo e avança em outros estados.

Antes que sofra ataques virtuais, informo que não tenho clínica de vacinação. A propaganda aqui é a alma da sensatez. Com orgulho, sou médico pediatra e infectologista, professor e diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e Membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Combater a ignorância e salvar vidas é a minha missão, que também pode ser a sua agora, ao ajudar a fortalecer a campanha contra a desinformação.

Afinal, sarampo mata! Não é uma doença de pele como muitos acreditam, por ouvir dizer, diante das manchas vermelhas entre os sintomas. Ela foi estancada, mas voltou com força por falta de vacinação aqui e ali. O vírus do sarampo pode levar a uma encefalite, que é infecção e inflamação no encéfalo, e também provocar um processo pneumônico grave, além de problemas sistêmicos preocupantes.

Quando comecei a exercer a medicina, a caxumba, a rubéola e o sarampo eram extremamente frequentes nos postos de saúde e clínicas do Brasil. Inúmeras crianças chegavam para serem atendidas já em um estágio altamente comprometido. Algumas morriam.

Então, para que retroceder quando temos a boa informação ao alcance dos dedos e doses de vacinas nos postos? A importância de crianças e adultos receberem as doses da tríplice viral é imensa. Vital.

As vacinas foram lançadas após anos de pesquisas sérias. Evitaram e seguem impedindo milhões de mortes em todos os países. As contraindicações são mínimas. Grave é tomar a vacina, crescer, se multiplicar e, depois, dizer que ela não presta para os filhos. E ainda divulgar isso como verdade, aumentando mais os problemas do planeta.

É preciso conscientização, em nome da nossa sobrevivência. Porque, sem imunização, as doenças voltam a circular. Muitas vezes, a pessoa pensa que o filho já foi vacinado contra tudo, mas, buscando orientação, os profissionais ajudarão a rever o calendário de vacinação, para certificar se está realmente completa a caderneta da criança. A queda no número de vacinações no país é preocupante. Nessa hora, o bom senso adverte: ignorar a vacina e espalhar fake news faz muito mal à saúde.

Paulo Cesar Guimarães é médico e diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis – paulocesar@fmpfase.edu.br

