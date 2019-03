IDR-OESTE: Instituto traça perfil econômico de Toledo

Toledo – O IDR-Oeste (Instituto de Desenvolvimento Regional do Oeste do Paraná), trabalha na organização da pesquisa Perfil Toledo, que retém dados econômicos, geográficos e demográficos do Município. A reunião com a comissão responsável foi realizada nessa quinta-feira (28) nas dependências da Acit (Associação Comercial e Industrial de Toledo).

O encontro, que teve por objetivo discutir o andamento dos trabalhos, iniciados em 2017, foi coordenado pelo até então diretor de Relações Institucionais da Acit, Jefferson Martins, com auxílio do atual diretor da pasta, Rogerio Oliveira (empossado em 27 de março), o presidente do IDR, Alexandre Bíscoli, o diretor da Indústria, Diego Bonaldo, e o estagiário Bernardo Bidarra

O presidente do IDR-Oeste, Alexandre Bíscoli, esclarece que a pauta foi a revisão da base de dados econômicos de Toledo: “Hoje direcionada para área da indústria, sendo na sequência na área do comércio, prestação de serviços e as demais.”

Segundo Bíscoli, os dados deverão ser separados de forma funcional. “Ainda estamos em fase de separação e detalhamento de informações. Temos os dados, precisamos organizar e setorizar para melhor entendimento”, conta.

O objetivo, segundo o presidente do IDR-Oeste, é que empreendedores e empresários do Município tenham acesso à pesquisa: “Poderão utilizar como direcionamento em seus negócios e futuros empreendimentos”.

Perfil Toledo

O projeto Perfil Toledo foi idealizado pelo IDR-Oeste e pela Acit em 2017 e possui duas pesquisas, o Perfil Econômico, Geográfico e Demográfico do Município de Toledo, agora em fase de organização, e o Perfil do Consumidor, disponível no site www.acit.org.br.