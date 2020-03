Idosos de Guaíra receberão medicamentos em casa durante isolamento

Após a suspensão da distribuição de medicamentos na Farmácia Municipal de Guaíra e

nos postos de medicamentos das unidades de saúde para pessoas acima de 60 anos em tratamentos de doenças crônicas / doença mental, será realizada a entrega domiciliar desses medicamentos. O decreto publicado na última terça-feira (17), deixa claro que os agentes comunitários de saúde farão a entrega para diminuir o risco de contágio com o novo coronavírus (covid-19).

Outras medidas já estão em vigor. As aulas por exemplo, foram suspensas na quarta-feira (18).

Considerando a recomendação do Ministério da Saúde e da OMS (Organização Mundial da Saúde) de evitar aglomerações de pessoas, o município suspendeu também todas as atividades e eventos relacionados aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, inclusive reuniões do grupo de idosos.

Está suspenso também o transporte sanitário para fora do município em casos de atendimentos eletivos, mantidos apenas o transporte de urgência e emergência, para manutenção de tratamentos de alta complexidade, hemodiálise, gestação de alto risco e à critério da Secretaria Municipal de

Saúde.

Confira a íntegra do decreto: