Idoso morre e três pessoas saem feridas após colisão frontal na BR-277 em Cascavel (PR)

Um idoso de 63 anos morreu e outras três pessoas saíram feridas após uma colisão frontal ocorrida na madrugada deste domingo (22) na BR-277, em Cascavel (PR). O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 3h da madrugada, na altura do quilômetro 576, imediações da Ferroeste.

Por algum motivo ainda desconhecido, o carro que o idoso dirigia, um Volkwagen Fox, transitava pela contramão da BR-277, sentido Foz do Iguaçu.

Pelo aspecto do corpo, uma hipótese preliminar cogitada pela perícia é de que

o motorista tenha sofrido um enfarto momentos antes da colisão.

O carro bateu de frente contra um outro automóvel, Chevrolet Vectra, que seguia no sentido contrário. O idoso que dirigia o Fox morreu no local do acidente.

Havia três pessoas no Vectra –um casal e o filho adolescente. Todas elas, a princípio com lesões leves, foram encaminhadas pela concessionária Ecocataratas e pelo Corpo de Bombeiros às unidades de pronto atendimento Veneza e Tancredo, em Cascavel.

Antes do choque, dois outros veículos conseguiram desviar do carro que estava na contramão. O Vectra, que seria o terceiro da fila, não conseguiu evitar o acidente.

O atendimento da ocorrência durou cerca de duas horas.

Fotos: PRF