Ibema transforma sua realidade e recupera autoestima de sua gente

Resiliência, trabalho e persistência, quando unidos, rendem bons frutos. E os resultados têm sido generosos nos últimos três anos em Ibema, município de perfil agropecuário a 50 quilômetros de Cascavel, um dos principais centros urbanos do Paraná.

A gestão de Adelar Arrosi, que cumpre seu terceiro mandato como prefeito, transforma a realidade de Ibema. Não é por acaso que o lema da sua administração tem a palavra Resiliência como referência e alicerce. É a persistência, a capacidade de recuperação e a força de vontade de prosseguir que compõem um dos mais belos capítulos da história local.

Ibema está muito diferente do que era há três anos, quando Adelar Arrosi assumiu o desafio com a difícil tarefa e compromisso de recuperar o Município e, principalmente, de devolver a autoestima aos seus cidadãos. Além do orgulho que cada um carrega no peito, números surpreendentes mostram as mudanças que a comunidade experimenta.

Mesmo com recursos limitados, um período avesso na conjuntura geral e com dívidas herdadas de gestões passadas, a atual administração acumula avanços. São obras que dão cara nova a Ibema, muitas estão prontas e outras em andamento. As licitações somam R$ 10,6 milhões e, desse montante, R$ 5,46 milhões já foram pagos.

São obras de infraestrutura, como pavimentações em diversos trechos de ruas e avenidas, recapes em CBUQ. São mais de 120 mil metros quadrados de vias públicas recuperados e em recuperação que, ao mesmo tempo em que deixam a cidade mais bonita e agradável, preparam para atrair novos investimentos. O valor destinado à pavimentação chega a R$ 4,3 milhões.

As novas obras incluem calçadas, parque infantil instalado na Apae, duas academias ao ar livre, quadra sintética no Bairro Fátima, academia da saúde em obras, sala para a Juventude Cidadã, implantação de gavetário e ossário no Cemitério Municipal, entre outras.

Cerca de R$ 667 mil foram destinados a revitalizações e a reformas de prédios públicos. Foram revitalizadas as estruturas do Centro Cultural Indalício Margotti, do Cmei Iolanda Lovatto, do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, do barracão da unidade de triagem de resíduos sólidos, da capela mortuária, da prefeitura, da Unidade Básica de Saúde Central, da Clínica da Mulher, do Centro de Múltiplo Uso José Jorge de Souza, da quadra poliesportiva Anna Bordignon Treviso, revitalização e construção de 20 novos pontos de ônibus, revitalizada a Biblioteca Pública Cleuza Pires de Rosso, além de benfeitorias na Praça Roberto Pimentel, piscina dos vovôs e sinalização viária horizontal.

O Governo Adelar Arrosi investiu mais de R$ 2,23 milhões na compra de veículos zero quilômetro para renovar a frota municipal. A Secretaria da Saúde recebeu três ambulâncias, sete veículos, duas vans e um ônibus. A área da Viação ganhou o reforço de um automóvel e de um triciclo, a da Educação recebeu um ônibus para o transporte de alunos na zona rural, desde 2017 o transporte escolar é oficial, executado 100% com veículos e servidores públicos.

O Conselho Tutelar e a Assistência Social também foram contempladas com um veículo cada. Um ônibus foi destinado à área de bem-estar social que também atende a Apae e um caminhão e um triturador de galhos passaram a ser empregados em atividades da área ambiental, o meio ambiente recebe atenção especial. A frota municipal também teve a incorporação de veículos seminovos.

A Secretaria de Saúde recebeu um ônibus e a da Educação, dois. O valor destinado aos seminovos chega a R$ 113 mil. A Receita Federal, em atenção a uma solicitação feita pelo prefeito Adelar Arrosi, recebeu em doação ônibus, semirreboque, caminhão, dois veículos e um utilitário. Juntos, somam R$ 237 mil. O investimento total em veículos alcança a cifra de R$ 2,58 milhões.

A administração pública de Ibema também investiu na aquisição de equipamentos, como de kit para a coleta seletiva de lixo urbano, de conjunto com 37 lixeiras, 50 notebooks para a modernização administrativa, de uniformes para a Secretaria de Saúde e escolares nos anos de 2017, 2018 e 2019, de equipamentos à clínica de fisioterapia, e odontológicos, de equipamentos hospitalares, de móveis à Secretaria de Saúde, e ainda de equipamentos à Sala da Juventude cidadã, do Clube do Vovô. Os equipamentos somaram R$ 1,19 milhão.

A gestão de Adelar Arrosi se dedica à oferta de cursos, ao estímulo ao trabalho para oferta de RH as empresas locais e à atração de novos investimentos, resolveu a questão fabrica de papel, parada desde 2015 que passa a funcionar. Tudo para gerar mais oportunidades à comunidade.

Adelar Arrosi entregou à Polícia Militar uma nova viatura 0 km, dá atenção à comunidade em todas as áreas, além de trabalhar com projetos ambiciosos para o futuro, como o projeto do Centro Tecnológico, visão futurista que colocará Ibema em outro patamar social e econômico.

Juntas, todas essas ações somam R$ 9.998.355,30 em “investimentos executados e pagos”, chegando a R$ 15.207.964,40 ao concluir as obras já licitadas em execução. Mesmo com poucos recursos e as dificuldades comuns diante da realidade do País, Ibema, em sua resiliência, dá exemplo de trabalho, capacidade de gestão, com planejamento e austeridade, garantindo dias melhores ao presente e perspectivas de um grande futuro a toda a sua comunidade.