HU suspende visitas e adota medidas de prevenção ao coronavírus 

A direção do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) determinou algumas mudanças na rotina como forma de caráter preventivo ao covid-19 (coronavírus). Entre as medidas, contemplam mudanças com relação a visitas, acompanhantes e atendimento ambulatorial. As novas normas começam a valer a partir desta quarta-feira (18).

Confira as adequações:

• Ficam suspensas as visitas para pacientes internados em todos os setores assistenciais do HUOP, exceto para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto e Sala de Emergência a qual fica estabelecido 1 horário de visita e apenas 1 visitante por paciente;

• Para a ala de Desintoxicação/ Psiquiatria a capacidade de internação será reduzida pela metade e as visitações serão liberadas apenas para 1 familiar por paciente, mantendo a frequência de 1 vez por semana;

• Para pacientes que tem direito a acompanhantes, baseado na lei (idosos acima de 60 anos; crianças menores de 18 anos; gestantes e lactantes) fica limitado a 1 acompanhante por paciente e a troca do mesmo deve ocorrer apenas uma vez por dia. Essa medida contempla além das alas de internação, o Centro Obstétrico, Maternidade, UTI Pediátrica e UCI (Unidade de Cuidados Intensivos);

• Para UTI Neonatal fica mantida a visitação aberta para a mãe. A visita do pai fica estabelecida 1 vez ao dia, não sendo permitida a visita de demais familiares;

• Nenhum acompanhante de paciente poderá estar no grupo de risco, ou seja, idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas, Imunodeprimidas e que apresente sintomas gripais;

• Ficam suspensas as visitas religiosas e de representantes de empresas e laboratórios.

Atividades acadêmicas:

• Ficam suspensas todas as atividades teóricas dos acadêmicos da graduação e residências, somente serão mantidas as atividades de prática em serviço das Residências Multiprofissionais e de Medicina.

Atividades do Ambulatório:

• Ficam reduzidos os atendimentos ambulatoriais, mantendo aqueles essenciais, conforme serão apontados pela especialidade médica responsável.

Aos servidores do HUOP

• Suspensão de férias e licença especial que teriam fruição prevista para 01 de abril de 2020 ou posterior a essa data, por tempo indeterminado;

• Aos servidores que estão usufruindo de férias no período de março a abril e/ou licença especial poderão ser convocados a qualquer momento para se apresentar ao trabalho no prazo de 24h.

• Os servidores que estiverem em viagens a localidades em que o surto do covid-19 tenha sido reconhecida deverão informar, preferencialmente por meio eletrônico, se necessário, a chefia imediata ou ao setor de Recursos Humanos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes do retorno ao trabalho; a localidade que estiveram, com a respectiva documentação comprobatória;

• Os servidores que apresentarem sinais e sintomas gripais devem realizar contato telefônico com a UFS/UBS mais próxima de sua residência, para serem orientados sobre as condutas a serem tomadas, seguindo fluxo da Secretaria Municipal de Saúde. Os telefones de contato são: segunda a sexta-feira das 7h às 19h pelo fone 99135-87-07, das 19 às 07h nos dias de semana e 24h em finais de semana e feriados pelo fone 98431-6339;

• Suspender total ou parcial as atividades presenciais administrativas desde que haja viabilidade técnica de execução desses serviços em Home Office conforme cronograma de atividades estabelecido pela chefia e deferido pela respectiva Direção.