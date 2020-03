HU de Cascavel tem quatro pacientes na Ala Covid-19

O HU (Hospital Universitário) de Cascavel está com quatro pacientes na Ala Covid-19. Três entraram na madrugada de hoje (26) com suspeita de coronavírus, dois deles estavam na UPA Brasília. Um paciente de 77 anos tem sintomas gripais e está em observação com uso de oxigênio. O outro tem 46 anos e está em ventilação mecânica. também foi encaminhada uma gestante de 30 anos, que passou por triagem no HU e constatou sintomas gripais.

Já a paciente de 24 anos que passou por procedimento de apendicite e estava na ala recebeu alta médica e foi orientada a manter isolamento domiciliar; e a paciente transplantada renal permanece na unidade com uso de oxigênio mas com quadro estável.