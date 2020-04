Hospital Regional do Norte Pioneiro ganha dez leitos de UTI

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quinta-feira (9) no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A unidade é considerada estratégica no combate ao novo coronavírus e terá dez leitos de UTI e oito enfermarias já a partir da semana que vem.

O hospital tem 73 leitos e atende 22 municípios da 19ª Regional de Saúde. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tinha sido planejada no projeto original, mas ainda não estava em funcionamento. Ela será ativada para atender, nesse primeiro momento, os pacientes com infecções causadas pela Covid-19, mas depois será mantida dentro do perfil assistencial do hospital, que é atenção materno-infantil e traumato ortopedia.

A abertura dessa UTI está dentro da estratégia de reforço na infraestrutura hospitalar para combater a Covid-19. Já foram contratados 419 novos leitos de UTI e a expectativa é ultrapassar a marca de mil novos com a finalização das obras de três hospitais regionais em Ivaiporã (Vale do Ivaí), Guarapuava (Centro) e Telêmaco Borba (Campos Gerais); e de readequação nos hospitais universitários de Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.