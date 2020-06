Hospital Municipal registra 14ª alta de paciente recuperada da Covid-19

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL), de Foz do Iguaçu, registrou nesta quarta-feira (10), dia do aniversário de 106 anos do município, a 14ª alta de uma paciente recuperada da Covid-19.

Hielen Duarte Ljuma, de 33 anos, deixou a enfermaria da ala Covid onde ficou internada por três dias sem a necessidade do uso de ventilação mecânica.

A paciente relatou que ao retornar de viagem ao estado do Pará, começou a apresentar sintomas como tosse seca, coriza e fadiga, sem a presença de febre. Acompanhada pela Telemedicina, que está interligada ao Plantão Coronavírus, foi orientada a procurar a Triagem COVID-19 do Hospital Municipal, onde também informou que teve contato com um caso confirmado da doença no Estado do Pará, tratando-se então, de uma transmissão importada.

A alta de Hielen foi acompanhada pela equipe de profissionais da ala Covid do Hospital Municipal, com uma salva de palmas, tradicional homenagem dedicada aos pacientes recuperados da Covid-19.

Com muito bom humor, a paciente relatou o tratamento recebido. “Fui muito bem atendida e cuidada desde o início, quando fiz o contato telefônico, e recebo esta alta como uma vitória. Estou muito feliz e quero me cuidar cada vez mais”, disse. Mesmo após a alta, a paciente continuará sendo acompanhada pela equipe médica, por meio do sistema de telemedicina.