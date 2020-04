Hospital Municipal de Foz intensifica treinamentos para a Covid-19

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) está realizando capacitações nos mais diversos setores da instituição, sobre os procedimentos de assistência para pacientes suspeitos da Covid-19.

As ações foram definidas pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), em parceira com os setores da Qualidade e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), com atualizações sobre fluxos, procedimentos de assistência e protocolos de segurança. “Contabilizamos 35 treinamentos no mês de março alterando os turnos, e mais de 700 colaboradores capacitados até o momento, incluindo o setor administrativo e as Unidades de Pronto Atendimento”, detalha a enfermeira responsável pelo NEP, Josiane Andrade.

O Hospital Municipal é referência no Estado do Paraná para atendimento do novo Coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, esses locais foram escolhidos como medida preventiva pelos gestores, por terem ampla capacidade de atendimento com profissionais especializados para situações de risco à saúde pública.

O diretor-presidente da instituição, Sergio Fabriz, destaca que, mesmo sendo um hospital de retaguarda, a população só deve procurar em situações de pessoas com um quadro clinico, mais grave. “Ninguém deve se dirigir ao local sem antes entrar em contato com o Plantão COVID-19 ,que funciona 24 horas, anexo ao Hospital Municipal”, reforça Fabriz.

Além das capacitações, um comitê de enfrentamento foi criado com diversos profissionais do Hospital, onde todos os dias se reúnem na troca de informações e avaliações dos fluxos adotados.

NÚMEROS PARA ATENDIMENTO PLANTÃO CORONAVÍRUS

99992-0550

99997-5111

99997-5150

99997-5251

3521-1800