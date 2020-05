Hospital de Retaguarda de Cascavel entra em funcionamento nesta segunda

Entra em funcionamento nesta segunda-feira (18) a primeira fase do Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho, antigo Hospital Santa Catarina em Cascavel.

O hospital poderá receber os primeiros pacientes, a partir das 19h. Na primeira fase da unidade hospitalar serão dez leitos de UTI e cinco leitos de enfermaria.

De acordo com o Secretário de Saúde, Thiago Daross Stefanello, os principais equipamentos como respiradores, monitores, camas, carrinhos de emergência, aparelho de ultrassom e hemodiálise já estão instalados. Profissionais de Saúde já foram contratados e treinados pelo Consamu (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná), administrador do hospital.

A estrutura atenderá a microrregião de Cascavel, que compõem os municípios de Santa Tereza do Oeste, Lindoeste e Catanduvas.

Na semana passada, graças a uma ação conjunta entre a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic) e a empresa Eucatur, o hospital recebeu a doação de um compressor de ar avaliado em 32 mil reais.

“A Prefeitura de Cascavel, a Secretaria Municipal da Saúde e o Consamu, agradecem imensamente a Acic em nome do presidente Michel Alves Lopes, a Eucatur, em nome do Sr. Assis Gurgacz, pela doação do compressor de ar para a UTI do Hospital de Retaguarda Allan Brime Pinho”, enalteceu o secretário de saúde.

“Agradecemos a empresa Arsul pela doação da instalação. São ações como essas, que nesse momento em que todos estamos passando por dificuldades, que nos ajudam a continuar lutando por uma melhor estrutura na saúde pública, que consequentemente traz mais segurança a toda população”, destacou Thiago.

“Mais um compromisso do prefeito Paranhos será colocado à disposição da população em sua primeira fase”, finalizou o secretário.