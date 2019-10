Hospitais e UPAs lotados

Reportagem: Cláudia Neis

Com hospitais e UPAs (Unidade de Pronto-Atendimento) lotadas de pacientes, a situação da saúde em Cascavel e região fica mais complicada. Na tarde de ontem (30), um homem gravemente ferido após cair de três metros de altura foi transferido ao HU (Hospital Universitário) após o chamado clique para vaga zero pela Macrorregulação do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste). De acordo com os socorristas do Siate, que atenderam a vítima, uma das opções seria o Hospital São Lucas, que também está lotado.

A situação vem sendo registrada desde o fim de semana. Com o registro de diversos acidentes em Cascavel, o encaminhamento de pacientes ortopédicos para os hospitais e as UPAs sobrecarregou o sistema. Na tarde dessa segunda-feira (30) havia 12 pacientes na UPA Tancredo esperando vaga na ortopedia do HU.

Pronto-Socorro

O diretor técnico do Consamu, Rodrigo Nicácio, diz que a situação é a mesma em toda a Macrorregional. E uma possibilidade de alívio seria a operação total do Pronto-Socorro do HU, ainda em obras. “Antes o HU tinha 650 metros quadrados de pronto-socorro, na transição da reforma está funcionando somente 400 metros quadrados, com o novo espaço teria 1.200 metros quadrados”, explica.

A entrega da obra já foi cobrada por diferentes autoridades de saúde e inclusive o próprio secretario de Estado da Saúde, Beto Preto, cobrou a Unioeste que deve funcionar como “Porta Aberta” para a regulação direta de pacientes, sem a necessidade de encaminhamento preliminar para as UPAs. Mas nada ainda foi feito.

Pacientes cardíacos

Nicácio destacou normalidade de regulação de pacientes cardíacos para o Hospital do Coração e também ao São Lucas. No último dia 14, a regulação ficou prejudicada porque parte dos médicos do Hospital do Coração – sem receber salários – paralisou parcialmente os atendimentos. Caso não houvesse essa normalização, o HU seria também a referência para esses casos.

Secretaria de Saúde

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Cascavel sobre a situação das UPAs e para atualizar o número de pacientes aguardando vagas, mas não houve retorno.

Unioeste

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná), responsável pelo HU, também foi questionada sobre a situação e sobre uma possível data de entrega da obra do Pronto-Socorro, mas não houve retorno.

Uma reunião com autoridades de saúde e a presença do ainda reitor Paulo Sérgio Wolf aconteceu na última sexta-feira (27), mas não houve definição sobre a situação.

A obra estaria pronta só que não é entregue oficialmente pela construtora por conta de divergências com a Unioeste e o Estado em relação à correção de valores da obra.