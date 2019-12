Hórus apreende o triplo de contrabando que na primeira fase

São Miguel do Iguaçu – As barreiras fixas de fiscalização instaladas na praça de pedágio em São Miguel do Iguaçu e Guaíra foram retiradas no último domingo (15). Mesmo com um período de tempo menor que na primeira fase, realizada de maio a julho, nessa etapa as apreensões mais que triplicaram proporcionalmente ao tempo, totalizando R$ 68 milhões, valor 54% maior que o total da outra fase.

As atividades de fiscalização realizadas no âmbito da Operação Muralha/Hórus têm o objetivo de fortalecer o Estado por meio da integração entre a Receita Federal e as forças atuantes no combate aos crimes de fronteira.

Na primeira fase da Operação Muralha/Hórus 2019, num total de 57 dias de maio a julho, foram apreendidos cerca de R$ 44,9 milhões em mercadorias. Naquela edição, pela primeira vez, a operação contou com duas barreiras fixas na região oeste do Paraná e se estendeu ao Mato Grosso do Sul.

Já na segunda fase, de 19 de novembro a 15 de dezembro, com duração de 27 dias, as atividades na região oeste do Paraná continuaram sendo realizadas principalmente nas duas barreiras fixas de fiscalização instaladas próximo à praça de pedágio no município de São Miguel do Iguaçu e na PR-163 em Guaíra, além de operações volantes nas estradas secundárias da região. Houve mudança em relação ao Mato Grosso do Sul, onde, no mesmo período, foi deflagrada a Operação Muro Alto, que atuou contra os crimes transfronteiriços daquela região.

No Paraná, os resultados da segunda fase foram bastante expressivos, tendo sido apreendidos cerca de:

4 milhões de maços de cigarros

1 mil unidades de medicamentos e anabolizantes

2,8 toneladas de maconha

159 veículos

212 pessoas presas

R$ 23.802.760 em mercadorias

Mais cigarros e mais Iphones

O maior destaque da segunda fase da operação fica por conta dos 4.099.265 maços de cigarros apreendidos, um aumento de 102% em relação à primeira edição de 2019. A quantidade se deve a duas grandes apreensões ocorridas no período. A primeira realizada pela equipe da PRF, que apreendeu duas carretas carregadas com cigarros, avaliados em R$ 6 milhões; outra da Polícia Federal, que apreendeu dois caminhões carregados em Entre Rios do Oeste, cuja carga foi avaliada em R$ 5,6 milhões.

Entre as apreensões de mercadorias do período, a que mais chamou a atenção foi a apreensão de um veículo com 100 Iphones 11 em fundo falso, avaliados em R$ 486 mil, pela Receita Federal. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal em Foz.

Quanto às apreensões de drogas, destacam-se as apreensões de 741 kg de maconha encontrados em uma van em Foz pelo BPFron; também merece destaque, pelo modus operandi, a apreensão de 4 kg de maconha transportados por um ciclista em São Miguel do Iguaçu, a abordagem foi realizada pela Polícia Civil na barreira de fiscalização