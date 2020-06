Hórus apreende em junho mais que o total de drogas recolhido em 1 ano

Guaíra – O mês de junho ainda nem acabou e já atingiu o recorde de apreensões de drogas e prejuízo causado aos criminosos desde o início da Operação Hórus, que teve a primeira base instalada em Guaíra em abril do ano passado.

Dados do Ministério da Justiça mostram que, nos primeiros 20 dias do mês, foram apreendidas 26,281 toneladas de drogas, mais que o total recolhido em um ano (maio/19 a abril/20), e praticamente a metade (46%) de toda droga apreendida pelo grupo desde maio do ano passado (56,9 toneladas) nas fronteiras paranaenses. O maior volume mensal de entorpecentes apreendidos na operação era de abril, com 10,224 toneladas.

O volume maior de drogas reflete também em maior prejuízo causado aos criminosos, visto que o valor das drogas é maior do que o de cigarro contrabandeado. O prejuízo causado em junho pelas apreensões já é de R$ 38.158.188, o maior desde o início da operação.

Aumento da fiscalização

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, neste mês, por conta da semana de Semana Nacional de Combate às Drogas, que vai até a próxima sexta-feira (26), as fiscalizações foram reforçadas, o que culminou no aumento do volume de entorpecentes apreendidos.

Uma das ações da operação que elevou as estatísticas foi a carga de 25 toneladas de maconha encontrada em meio a uma carga de soja, realizada no último dia 11, em Campo Mourão. Na ocasião, os policiais suspeitaram de dois caminhões que estavam parados próximos a uma lanchonete no trecho urbano da BR-487 e, com a ajuda de cães farejadores, eles descobriram a droga em meio à soja. Um dos motoristas confessou que fazia o transporte do entorpecente. Os dois condutores foram presos.

Números gerais da Hórus

Desde o inicio dos trabalhos, em abril de 2019, já foram apreendidos 40.523.244 de maços de cigarros contrabandeados nas fronteiras do Paraná. O volume de drogas é de 56,901 toneladas. Já foram apreendidos, também, 413 veículos e 93 embarcações.

O prejuízo causado aos criminosos, com base no valor de compra dos produtos apreendidos, chega a R$ 284.043.011,60 e o prejuízo evitado aos cofres públicos, relacionado aos impostos que não seriam recolhidos com a venda dos produtos contrabandeados, é de R$ 193.923.414,25.

A operação vem recebendo investimentos e sendo ampliada a outros estados brasileiros. Está em curso no Paraná a instalação de uma rede de comunicação de alta tecnologia que deve aprimorar a troca de informações em tempo real entre as forças de segurança, ampliando assim a capacidade de fiscalização e flagrantes de crimes.

