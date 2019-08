Horto Municipal é interditado

A Prefeitura de Assis Chateaubriand definiu pela interdição do Parque Municipal São Francisco de Assis, o Horto Municipal, a partir desta quinta-feira (8), em virtude do clima seco deste mês de agosto, levando em consideração o perigo de incêndio na densa mata. “Essa medida é preventiva e atende recomendação do Corpo de Bombeiros, através da Defesa Civil, com o objetivo de evitar acidentes e danos ambientais”, explica o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Alessandro Bahia Nunes. A interdição é por tempo indeterminado e a reabertura do local deve acontecer com o retorno das chuvas.