Horóscopo semanal de 9 à 16 de março de 2019

Áries

Dinheiro protegido! A dica da semana é você não se importar com comentários alheios, mas deixar as conversas em dia para descobrir oportunidades no trabalho.

Touro

Aposte na diplomacia para resolver problemas profissionais, principalmente se estiver querendo negociar o salário. Bons resultados em tratamento de saúde, mas talvez role decepção com amizades próximas.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

A fase não é muito boa para você entrar em sociedade, porém as chances de mudanças e realização no trampo são favoráveis. Aja com discrição com alguém que você acabou de conhecer e saiba que uma nova fase poderá surgir na paquera.

Câncer

É Mercúrio retrógrado, né? Por isso, fale menos e fique longe de fofocas e intrigas no serviço. Poderá receber proposta de negócio, mas analise bem a situação antes de aceitar de uma vez.

Leão

A semana é indicada para fazer provas e treinamentos. Redobre sua atenção com senhas e acessos de cartões bancários. Poderá também se interessar por paquera de outra cidade; e no amor, tudo na paz.

Virgem

Procure pela companhia de pessoas com alto-astral nas horas vagas, não deixe energias ruins estragarem sua semana! O conselho para resolver qualquer perrengue durante esses dias é apostar na sua criatividade.

Libra

A relação estará boa com os chefes e os acordos no serviço estarão favorecidos, hein! O sucesso virá para você na área do dinheiro e na conquista. Mas para o romance, será necessário evitar cenas de ciúme.

Escorpião

Você vai se esforçar para honrar seus compromissos, o que vai resultar em sucesso com assinaturas de contrato! Agilidade mental não vai te faltar nessa semana para ganhar autonomia no trabalho.

Sagitário

Você tem tudo para assumir uma nova posição no emprego! E Mercúrio retrógrado avisa: há risco de intoxicação ou indisposição, preste atenção na sua saúde. Muitas aventuras na paquera e clima carinhoso com o par.

Capricórnio

Os dias são indicados para você mexer no visual. Seja mais humilde no serviço e poderá ter bons resultados, mas fique de olhos abertos ao mexer com documentos. Mudanças e até instabilidade pode rolar no amor.

Aquário

Confie no seu taco para se dar bem em tudo, será necessário ter essa segurança em si mesmo(a). Saia-justa poderá surgir no serviço e a resposta para se livrar dessa situação é apostar na sua intuição: ela dará a resposta correta.

Peixes

Sabe aqueles assuntos burocráticos que envolvem contratos? Pois saiba que, pelo menos nessa semana, os resultados serão positivos! Você conseguirá defender suas opiniões com segurança e vai se destacar no trabalho.