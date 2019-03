Horóscopo semanal de 25 à 31 de março de 2019

ÁRIES

A relação com amigos pode ficar tensa. Talento e capacidade de organizar equipe serão importantes no colégio. Terá criatividade para fazer seu dinheiro render. Momentos de harmonia no amor. Na conquista, fará tudo para aparecer.

TOURO

Na escola, procure dividir seus conhecimentos com os colegas. Levará mais a sério questão ligada a estudos. Vai fazer de tudo para ficar em paz com quem ama. Atração por pessoa mais velha.

GÊMEOS

Com seu empenho no colégio, vai colher o reconhecimento que merece. Tente relaxar em passeios. Boas chances de se acertar com paquera. No namoro, faça programas sem muita gente envolvida.

CÂNCER

Novas portas vão se abrir para você e pode realizar seus sonhos. Vai se dar bem em tudo o que for fazer, inclusive no colégio. Paixão e sensualidade na vida a dois. Na conquista, use sua intuição.

LEÃO

Deverá ter mais foco nas suas atividades. Não force a barra em discussões. Relação divertida com amigos. Vai fazer de tudo para sair da rotina com seu amor. Poderá conhecer alguém durante um rolê.

VIRGEM

Valerá a pena segurar sua grana. Na escola, tire suas dúvidas sem medo com os professores. Melhor deixar uma história de amor no passado.

LIBRA

Conte com seu jeitinho para conseguir o que deseja. Saberá tirar proveito das críticas que receber no colégio. Dê mais atenção para a sua saúde. No romance, hora de resolver seus problemas. Será preciso jogo de cintura na conquista.

ESCORPIÃO

Terá ideias originais no colégio e seu esforço valerá a pena. Elimine de sua vida os sentimentos que não fazem bem. Cuidado com suas palavras na hora da paquera. Não deixe ninguém palpitar na sua vida amorosa.

SAGITÁRIO

Procure falar menos e ouvir mais. Tenha calma na hora de resolver problemas. Invista em cursos. Saberá controlar melhor os gastos. Pode pintar um novo amor. No romance, esclareça mal-entendido com diálogo.

CAPRICÓRNIO

Fique longe de fofocas e mantenha o pensamento positivo no colégio. Use seu sexto sentido na hora de tomar decisões. Poderá precisar da ajuda da família. Astral de proteção na relação amorosa. Sua simpatia será decisiva na conquista.

AQUÁRIO

Você vai saber lidar com todos os assuntos mais sérios que surgirem. Tenha mais cautela com sua grana. Vai querer atenção total de quem ama. Sua lábia vai convencer quem deseja.

PEIXES

Boas notícias no colégio. Dará mais importância às amizades. Suas energias estarão renovadas. A dois, espere surpresas românticas. Relacionamento à distância tem tudo para dar certo.