Horóscopo semanal de 14 a 21 de setembro

Áries

No trabalho, organização e competência vão dominar sua semana. Aproveite a energia pra se exercitar um pouquinho. No amor, leve com bom humor os costumes do seu par. Se estiver só, tudo indica que vai tomar a iniciativa pra se declarar.

Touro

A inteligência emocional vai reinar na hora de tomar decisões relacionadas ao trabalho. Tenha cuidado com os gastos. Ótima fase pra fazer todas as atividades e mudanças que vive adiando. Na vida a dois, dê mais importância para os momentos que estão juntos.

Gêmeos

Siga seus instintos e diga não pra qualquer sociedade que pintar na área. Boas energias com a família. Coisas boas podem rolar no trabalho. Na união, um clima mais leve vai dominar. Na paquera, o que acha de parar de procurar alguém perfeito?

Câncer

Melhor agir só do que em parceria, pelo menos por enquanto. Nada de emprestar dinheiro pra alguém, viu! Tudo indica que vai encontrar sua cara metade em algum evento social. Boa fase pra lidar com o amor.

Leão

Deixe o desânimo de lado e tente se divertir e sair mais de casa. Talvez sofra uma decepção com um amigo. Na carreira, ótimo momento pra fazer planos. Mudanças positivas vão rolar entre você e seu par. Se estiver só, terá que tomar a decisão e escolher alguém pra investir sério.

Virgem

Coloque fé na sua capacidade de comandar! Os astros vão te guiar nos novos projetos pessoais e profissionais. Notícias relacionadas a justiça vão chegar até você. No amor, seu par vai precisar bastante de sua ajuda. Na paquera, prepare os ouvidos para os elogios que receberá.

Libra

Vai receber informações importantes no trabalho, o que exigirá de você mais responsabilidades. Cuidado com os assuntos familiares. No amor, a harmonia vai reinar no relacionamento. Na conquista, seu poder de sedução estará lá no alto.

Escorpião

Use seu tempo livre pra fazer passeios ao ar livre: vai te fazer bem! Com a energia renovada, o serviço e os trabalhos em equipe se tornarão mais fáceis. Pare com as desconfianças no amor e tente retribuir os olhares pra quem está interessado em você.

Sagitário

Pra evitar que alguém roube suas ideias, mantenha a boca fechada e não fale de seus projetos profissionais pra ninguém. Cuidado com sua saúde. Na paquera, talvez encontre alguém que valorize suas qualidades. No amor, continue com seu senso de humor.

Capricórnio

Não tome decisões com base no que está sentindo. Pare de se cobrar tanto no trabalho: ninguém é perfeito! No amor, o relacionamento estará em alta graças a sua autoconfiança.

Aquário

Tente não se importar muito com questões que não te levam a nada. Olhe mais para suas inseguranças e se liberte de seus medos. No amor, conseguirá superar perfeitamente os problemas do relacionamento.

Peixes

No trabalho, pegue leve com seus impulsos. Na vida financeira tudo ocorrerá bem. Tudo indica que seu amor vai implicar um pouco com seu empenho excessivo no trabalho. Talvez se envolva com algum amigo.

Horóscopo nascido em 14 de setembro

Os nascidos a 14 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Touro. São dos mais equilibrados do signo, já que guardam as características principais dos signos de terra. São responsáveis, lógicos, organizados, prudentes, detalhistas, exigentes e radicais. Agem assim em relação aos outros e a si mesmo também. Seu número principal é o 20, formado de 2, o símbolo da Lua, e de zero. A Lua que representa a mãe no zodíaco. Revela amor pela família e pelas tradições e raízes, pela terra em que nasceu e pelas suas origens. Seu lado leviano é muito forte e pode envolvê-lo em situações delicadas.

Horóscopo nascido em 15 de setembro

Os nascidos a 15 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Gêmeos. São inteligentes e possuem capacidade para aprender de tudo um pouco, com a maior facilidade. Mesmo assim, são dispersivos e costumam largar tudo pela metade, pois enjoam fácil de tudo também. Seu número principal é o 21, formado de 2, Lua e de 1, Sol. São dois números que se completam e que promovem grande equilíbrio. Mas a soma dá o 3, de Júpiter, que dispersa, que diversifica e que leva a interesses vários, tanto no trabalho como na vida pessoal. Beneficia tudo o que se refere à educação e à Justiça. Mas promove duplicidade amorosa e conjugal em muitos.

Horóscopo nascido em 16 de setembro

Os nascidos a 16 de Setembro são do signo de Virgem com a personalidade de Câncer. São intuitivos, sensíveis e poéticos, românticos, e sonhadores, sentimentais e melindrosos. Gostam de música, de poesia, de flores e de tudo o que seja Belo e emocione. São ligados a outras artes também. Seu número principal é o 22, formado de 2 em dobro, o número da Lua, que também diz respeito à figura da mãe e da família. O 2 que provoca instabilidade emocional e mudanças repentinas no comportamento.Mas a soma dá o 4, de Urano, que revela espírito curioso, moderno e interessado na evolução total do homem em si e da humanidade.

Anjo do dia 14 de setembro

O anjo protetor do dia é Iehuiah, que leva a reconhecer os próprios erros e as próprias culpas e fazer tudo para se penitenciar delas. Faz descobrir desonestos, traidores e culpados. Influi no cumprimento dos deveres e na honestidade das ações. Dá franqueza, ação e grande energia. O Gênio contrário provoca seduções, turbulências e revoltas.

Anjo do dia 15 de setembro

O anjo protetor do dia é Lelahiah, que atua sobre os poderosos e líderes. Ajuda a obter favores e as atenções dos mesmos. Faz conseguir apoios para seus empreendimentos mais importantes. Ajuda a conhecer as Leis divinas e a ordem natural das coisas. Promove a paz e a harmonia. Leva ao cumprimento do dever.

Anjo do dia 16 de setembro

O anjo protetor do dia é Chavakiah, que promove a compreensão entre pais e filhos, faz a reconciliação entre familiares, consegue o perdão das ofensas e promove a partilha amigável das heranças. Tem domínio sobre os testamentos e as heranças.