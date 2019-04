Horóscopo nascido em 8 de abril e anjo do dia

Horóscopo nascido em 8 de abril

Os nascidos a 8 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Sagitário. São meditativos, contidos, prudentes e moderados. Gostam de ler, de estudar e de se organizar. Não gostam de pressa ou de correria e resolvem tudo de modo devagar e sempre. Perseveram, dia após dia, hora após hora. Podem viver longe do lugar onde nasceram e fazerem temporadas longe de sua terra natal e de sua família. Podem trabalhar viajando, como missionários evangelizadores, padres, freiras, Sociólogos etc. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 9, número símbolo de Marte, que lhes dá espírito combativo e realizador, ambicioso e aventureiro, corajoso e atirado. O 9 confirma suas ligações fáceis com estrangeiros e a possibilidade de se casarem com um deles.

Anjo do dia 8 de abril

O anjo protetor de hoje é Palmaliah, que faz conseguir conhecimento espiritual elevado e gosto pelo esoterismo. Tem o dom e o poder de converter para o cristianismo. Leva a estudar, Filosofia, Teologia, Psicologia, Direito e Moral. Confere moderação e prudência e leva conservar a castidade do corpo ou do espírito. Faz a pessoa generosa e piedosa. Dá vocação religiosa. O Gênio contrário domina o ateísmo e a indiferença pelas coisas de Deus e da fé. Domina os libertinos e os renegados.